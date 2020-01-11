Порвані вуха, весь у крові: в Росії жорстоко познущалися з малюка

У російському Омську 4-річного хлопчика жорстоко катували його рідна мати і вітчим – у нього виявилися порваними вуха, весь живіт був у саднах і подряпинах, а на тілі просто не знайшлося живого місця.

Таку страшну картину побачили бабуся й батько малюка, коли прийшли провідати його. Щодо факту знущань з дитини вони заявили до поліції, повідомляє "12 канал".

"Відкидаю ковдрочку, і раптом ми бачимо, що малюк побитий, що у нього синці, весь червоний – я навіть не можу передати! Одразу зрозуміла, що це насильницьке, що удари були завдані, знущання", – заявила бабуся.

В Омську (Росія) мати і вітчим жорстоко катували дитину

Згідно з висновками медиків, у хлопчика діагностовано "синдром жорстокого поводження з дітьми, множинні забої голови, обличчя, спини". Сам він зізнався, що його постійно бив вітчим.

Зазначається, що після виписки з лікарні дитину забрали до себе рідний батько і бабуся, які мають намір домогтися позбавлення батьківських прав матері. Вона ж і її співмешканець коментарів не дають, хоча написали зустрічну заяву до поліції, запевняючи, що їх обмовили, а хлопчик поранився сам, впавши з крісла.

Хлопчик зізнався, що його постійно бив вітчим gtrk-omsk.ru

Слідчий комітет РФ в Омській області проводить розслідування за фактом заподіяння 4-річному хлопчику тілесних ушкоджень. Кримінальну справу порушено за статтею 117 КК РФ "Катування", але поки щодо невстановлених осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Арську в Татарстані (Росія) вихователька дитячого саду №8 жорстоко повелася з дитиною під час репетиції новорічного ранку: вона жбурнула хлопчика на підлогу.

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