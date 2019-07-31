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Порвал 3-річну дівчинку: в Росії бійцівського пса вшістьох відтягували від дитини. Відео 18+

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У Стерлитамаке, Башкирія, бійцівський собака напав і покусав 3-річну дівчинку.

Як повідомляє міський портал ІА "Башинформ", страшна ситуація сталася 29 липня на вулиці Дружби. Американський пітбультер'єр, який гуляв у дворі без намордника і без повідка напала на дитину і покусала її.

Випадкові очевидці вшістьох ледь відігнали розлюченого пса від малятка. Все, що відбувається зняли на відео. Дівчинку з травмами доставили до лікарні. В результаті нападу дитина отримала різані і рвані рани ніг.

Як повідомляють в соцмережах місцеві жителі, НП сталася поруч з освітньою установою, де постійно ходять діти.

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Собака напала на дитину

Собака напала на дитину

"Чоловіки дитину відірвали і швидко все розійшлися в різні боки. Його навіть цей горе-господар не міг заспокоїти. Ніхто не наважився. Сама дивуюся, що їх там не розірвали. Ще раз повторюся - господар неадекват, погрожував дівчині, щоб та камеру прибрала. собака у нього серйозний – темний пітбуль, натасканий, і впоратися з таким собакою не так просто. Тому ніхто не наважився. Я дуже люблю собак, але повірте – було страшно ", - написала очевидець події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі невідомий нацькував собаку на сім'ю з дитиною.

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Росія Уфа
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покусав собака Новини Росії
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