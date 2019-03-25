Поряд із трупами: у Росії в морзі знайшли тонни дитячого харчування. Фотодокази

У російському місті Югорськ у морзі знайшлося декілька тонн коробок із дитячим харчуванням.

Про це повідомив місцевий депутат Антон Пантін: разом зі співробітниками поліції він взяв участь в огляді приміщення за сигналом одного з жителів, повідомляє "URA.RU".

"Діяльність у будівлі триває. Морг і судмедекспертиза працюють щодня, і там, швидше за все, зберігається формалін, фенол, тимол, сулема та інші сильні отрути, які використовують для оброблення трупів. Картон для них не перешкода. Навіть випарів деяких досить для отруєння людини, не кажучи вже про дитину", — підкреслив він.

На місці вже побували представники місцевих правоохоронних органів, які оглянули приміщення.

Міська влада стверджує, що нічого не знала, й активно шукає крайнього в цій історії.

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