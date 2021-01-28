Портников про прихований меседж Путіна в Давосі: якщо ви будете душити мій режим, я стрілятиму!

Український журналіст Віталій Портников розкрив прихований сенс заяв президента РФ Володимира Путіна під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який відбувся 27 січня.

Зокрема, на його думку, під час виступу російського лідера прозвучали погрози західному світу. Про це йдеться в його колонці для інтернет-газети "Грані.ру".

"Путін говорить про небезпеку "пошуку того, кого можна звинуватити у всіх бідах". Про те, що "градус зовнішньополітичної пропагандистської риторики наростає" – очевидно, не з російського боку. І що "більш агресивним стане характер практичних дій" – вочевидь, не з російської сторони. І "подібна гра без правил критично підвищує ризики одностороннього застосування військової сили – ось в чому небезпека, застосування сили під тим чи іншим надуманим приводом". Це теж нібито не з російського боку", – написав він.

За словами Портникова, якщо перевести цю фразу з путінського на людську мову, її досить просто розшифрувати: якщо ви будете продовжувати душити мій режим санкціями, я стрілятиму. Журналіст зазначив, що нічого нового у цій загрозі немає.

"Хіба Росія не застосовувала в односторонньому порядку військову силу в Грузії? Хіба Росія не застосовувала в односторонньому порядку військову силу в Україні? Хіба російські військові не стали опорою режиму Асада в Сирії? І чому, скажіть, Путін повинен зупинитися, якщо Захід не хоче прийняти його таким, яким він є. І якщо навіть захоче", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у звіті, оприлюдненому Службою зовнішньої розвідки України, зазначено, що Путін страждає від проблем зі здоров'ям, в зв'язку з чим в країні почався процес зміни влади.