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8 лютого • оновлено в 08:02
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"Порожній і тупий, навіть Леніна не читав!" Соловйов публічно принизив Дудя

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Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов вкрай негативно висловився на адресу свого колеги – журналіста Юрія Дудя, який запросив його на інтерв'ю.

Він відповів на нього відмовою, заявивши, що не зацікавлений спілкуватися з "тупим" ведучим. Про це Соловйов, також розкритикувавши ще декількох відомих представників російських медіа, розповів в ефірі радіо "КП".

"Накрутити можна все що завгодно", – заявив він щодо багатомільйонних переглядів випусків програм Дудя на YouTube.

Володимир Соловйов принизив Юрія Дудя

Володимир Соловйов принизив Юрія Дудя

Соловйов додав, що йому "не цікаво говорити" з блогером і він аж ніяк не вважає його лідером молодіжної думки. Крім цього, пропагандист висловив претензії й щодо питань, які той ставить співрозмовникам у своїх інтерв'ю.

"Запитує те, що йому написали старі редактори. Він же сам не здатний нічого генерувати... Я не розширюю аудиторію за рахунок цих персонажів. Мені нецікаво з ними, ну, зовсім. Дудь же порожній. Подивився фрагмент його передачі з Грудініним. Ну , якщо людина не знає нічого. Він не знає історію, він ніколи не читав Леніна. Він нічого не розуміє про Сталіна. Я не можу займатися нескінченною освітою юнаків", – спалахнув Соловйов.

У такому ж негативному ключі він відгукнувся про журналістів Олега Кашина, теж назвавши його "порожнім", а також Ксенії Собчак.

"Вона хотіла взяти у мене інтерв'ю. Тут я не бачу іскри. Мені нецікаво", – підсумував свої претензії до колег російський телеведучий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, топпропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що уряд Дмитра Медведєва справедливо пішов у відставку, оскільки міністри не послухалися президента Росії Володимира Путіна.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Діна Баронова
Тема
російська пропаганда
Особи
Ксенія Собчак Юрій Дюдь Володимир Соловйов
Місце
Росія
Теги
ЗМІ Новини Росії
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hunt andres
hunt andres
Абсолютно солидарен.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Не фанат Соловьёва ни разу, но в одном ему отказать сложно - он эрудирован, не лезет за словом в карман и отличный полемист. Иными словами, обладает всеми качествами, необходимыми журналисту. На его фоне Дудь - унылый пельмень с повадками блогера средней руки и наружностью хипстера, злоупотребляющего мастурбацией. Что касается миллионов подписчиков, то в этом нет ничего удивительного - во все времена фрики, калеки и юродивые всегда притягивали к себе внимание. :)
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Из выступления "славного птаха" в 2013 году:"Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым?»
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