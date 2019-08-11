"Дорожче в два рази!" З'ясувалося, чому росіяни обходять Крим стороною

Підсумки туристичного сезону в анексованому Росією Криму 2019 року не будуть суттєво відрізнятися від підсумків 2018 року.

"Ніяких підстав для зростання або падіння немає. Ситуація там стабілізувалася". Про це в блозі OBOZREVATEL розповів екс-міністр курортів і туризму АР Крим Олександр Лієв.

За його словами, в мирний час Крим приймав щорічно близько 1,2-1,3 мільйони росіян. "Це та стеля, яка була досягнута в результаті напруженої роботи в дуже привабливих для росіян умовах", – сказав він.

Кримський пейзаж 1zoom.ru

"Зараз умови не привабливі", – констатував екс-міністр.

І пояснив: "Зараз Крим дорожче майже в 2 рази, зараз Крим менш безпечний – самі ж російські ЗМІ розповідають про українських терористів" в Криму. Півострів заповнений військовими – це змінює відчуття. І зараз в Криму набагато менше якісних українських продуктів харчування, якими Крим славився. А приїжджати з Сургута і пити порошкове молоко в кримській оздоровниці сенсу великого немає".

За оцінками Лієва, в 2019 році півострів відвідають близько 1,2 мільйони росіян, 450 тисяч з яких – люди, що скористалися соціальними путівками, або "бюджетники, яких відправляють".

Як писав OBOZREVATEL, російський блогер Олександр Горний заявив про те, що до Криму їдуть "жебраки"-туристи, і туристичний сезон-2020 може бути ще гірше, ніж нинішній. Причина у відкритті залізничної частини Кримського моста, яка дозволить ще більше малозабезпеченим туристам подорожувати на півострів.

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