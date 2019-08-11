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"Дорожче в два рази!" З'ясувалося, чому росіяни обходять Крим стороною

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Підсумки туристичного сезону в анексованому Росією Криму 2019 року не будуть суттєво відрізнятися від підсумків 2018 року.

"Ніяких підстав для зростання або падіння немає. Ситуація там стабілізувалася". Про це в блозі OBOZREVATEL розповів екс-міністр курортів і туризму АР Крим Олександр Лієв.

За його словами, в мирний час Крим приймав щорічно близько 1,2-1,3 мільйони росіян. "Це та стеля, яка була досягнута в результаті напруженої роботи в дуже привабливих для росіян умовах", – сказав він.

Кримський пейзаж

Кримський пейзаж

1zoom.ru

"Зараз умови не привабливі", – констатував екс-міністр.

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І пояснив: "Зараз Крим дорожче майже в 2 рази, зараз Крим менш безпечний – самі ж російські ЗМІ розповідають про українських терористів" в Криму. Півострів заповнений військовими – це змінює відчуття. І зараз в Криму набагато менше якісних українських продуктів харчування, якими Крим славився. А приїжджати з Сургута і пити порошкове молоко в кримській оздоровниці сенсу великого немає".

За оцінками Лієва, в 2019 році півострів відвідають близько 1,2 мільйони росіян, 450 тисяч з яких – люди, що скористалися соціальними путівками, або "бюджетники, яких відправляють".

Як писав OBOZREVATEL, російський блогер Олександр Горний заявив про те, що до Криму їдуть "жебраки"-туристи, і туристичний сезон-2020 може бути ще гірше, ніж нинішній. Причина у відкритті залізничної частини Кримського моста, яка дозволить ще більше малозабезпеченим туристам подорожувати на півострів.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Анексія Криму
Особа
Олександр Лієв
Місце
Україна
Тег
Крим
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Ferat Bey
Ferat Bey
А мне, например, туристы в Крыму не нужны. Ни русские, ни украинские, ни евреопейские, ни азиатские... никакие. Я не имею никакого отношения к туристическому бизнесу. У меня нет магазина, нет квартиры, которую я мог бы сдавать туристам. Только цены взлетают от этих туристов. И Природу жаль . Природа Крыма настолько слабенькая, настолько маленькая и хрупкая, что миллионы туристов для неё -- это непомерная тяжесть. Леса в Крыму реденькие, речушки-ручейки мелюсенькие... Вы видели крымскую белку? :) Она больше на маленькую крыску похожа. Можевельник за последние 20 лет вырубили на подставки для чайников(на каких чердаках сейчас пыляться эти подставки?), рощи грецких орехов вырубили ещё во времена СССР для нужд мебельной фабрики. Туристы, на... мне ваши туристы не нужны.
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