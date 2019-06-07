Пореєбрік News: у Росії різко відповіли на ідею Зеленського

Російська влада виступила проти ідеї президента України Володимира Зеленського щодо включення США в "нормандський формат". Також у РФ пригрозили поверненням до гарячої фази війни на Донбасі.

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Член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Олег Морозов назвав неприпустимим включення США в переговори з мирного врегулювання на Донбасі, на якому наполягає президент України Володимир Зеленський.

За його словами, заяву про необхідність розширення "нормандського формату" не можна розцінювати інакше як "спробу піти від змістовних проблем у бік формальних". "Чому, до речі, не Білорусь або Китай? Це імітація вирішення питання і його реальне торпедування", – обурився одіозний член Ради Федерації.

Олег Морозов

Так званий "голова державної ради" окупованого Криму Володимир Константинов заявив, що Україна нібито залишиться суверенною державою, тільки якщо виконає низку умов Росії.

"Потрібно засудити "державний переворот", усі його організатори повинні бути засуджені, має бути визнаний "референдум" у Криму як невід'ємне право кримчан на возз'єднання зі своєю історичною батьківщиною, повинен бути визнаний особливий статус Донецька і Луганська. Всі люди, які організували "громадянську війну" і бійню на південному сході, повинні бути засуджені, повинні бути відшкодовані всі витрати Донецьку і Луганську за зруйновану інфраструктуру, за десятки тисяч убитих людей", – сказав пособник окупантів.

Володимир Константинов

На брифінгу речника МЗС РФ Марії Захарової сербський найманець "ДНР" Деян Беріч ("Декі") заявив, що незабаром у терористів на Донбасі може урватися терпець і вони почнуть давати жорстку відсіч українським захисникам. Журналіст Роман Цимбалюк побачив у його словах завуальовану загрозу повернення до гарячої фази війни на Донбасі.

"Після цього пропагандисти зазвичай починають розповідати, що "ополченці", тобто колабораціоністи чи російські бойовики, вистрибувати хочуть з окопів і бігти з автоматами завойовувати Київ. Насправді я б такі слова сприймав серйозно, тому що таким чином Кремль може просто почати натякати: "Будете далі відстоювати незалежність України, тоді приїде з Російської Федерації нова партія російських бойовиків", – сказав він.

Українська журналістка Яніна Соколова висміяла постійне спотворення невигідних російській владі фактів у пропагандистських ЗМІ.

"У Росії будь-які неприємні ситуації можна згладити. Цензура не вирізала з фільму про Елтона Джона вісім хвилин сцен сексу і наркотиків, а держава подарувала росіянам вісім хвилин для спілкування з родиною. Тіматі не замовив свою колекцію на Ali Express, а імпортозамістив у зворотньому порядку. Збірна Росії не програла фінам, а перемогла гордість і дала північним сусідам порадіти", – іронізує Соколова.

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