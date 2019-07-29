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Порєбрік News: ветеран АТО влаштував антиукраїнський демарш у Росії

1.7т Читати матеріал російською

Колишній учасник АТО в ефірі російського телебачення влаштував антиукраїнський демарш, а президенту Росії Володимиру Путіну пригрозили грандіозним компроматом.

Про це та багато іншого читайте в "Порєбрік News" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Глава комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що деякі кандидати в нардепи від "Слуги народу" вже проводили переговори з Москвою про нормалізацію відносин між Україною і Росією.

"Маю на увазі саме блок Зеленського, але я не буду називати імен. Смію вас запевнити – це йде за зростанням. Але з огляду на непросту ситуацію в Києві, зокрема на майданчику Верховної Ради нового скликання, давайте не будемо цих людей підставляти", – підкреслив російський депутат.

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Порєбрік News: Україні пригрозили походом терористів на Київ

Екс-учасник АТО Олександр Мединський з'явився на російському пропагандистському телебаченні і влаштував антиукраїнський демарш. Він заявив, що Україна нібито страждає на комплекс неповноцінності, а потім і зовсім назвав росіян "братнім народом".

Також Мединський накинувся на українського експерта Вадима Трюхана і вимагав від нього "цілувати українську землю", нібито привезену з Донбасу.

Як стало відомо OBOZREVATEL, Мединський служив у 8 полку Сил спеціальних операцій, який брав участь в АТО. Однак заяви перебіжчика про те, що він командував групою розвідки, не відповідають дійсності.

Порєбрік News: ветеран АТО влаштував антиукраїнський демарш у Росії

Telegram-канал Ольги Скабєєвої

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Порєбрік News: у Росії влаштували істерику через телеміст України і Грузії

Український журналіст Роман Цимбалюк відповів на агресивні випади спікера МЗС Росії Марії Захарової через набуття чинності законом про українську мову.

"За якимось збігом обставин в Росії прийняті закони, які зобов'язують людей, які приїжджають до цієї країни працювати або жити, знати мову країни (тобто російську), і культуру, і звичаї. І маса таких нюансів. Але чомусь коли у нас намагаються зробити по суті щось подібне, лунає виття на болотах", – іронізує журналіст.

Російський блогер і фінансист Слава Рабинович анонсував оприлюднення сенсаційних матеріалів про те, на чому тримається режим президента Росії Володимира Путіна і скільки це коштує.

Рабинович, зокрема, пообіцяв розкрити, скільки, насправді, "коштує" Путін, звідки і як він бере своє багатство, і де саме він його ховає, а також який план незаконного утримання влади Путіним.

Порєбрік News: ветеран АТО влаштував антиукраїнський демарш у Росії

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Роман Цимбалюк Марія Захарова Леонід Слуцький (депутат)
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ой...про Рабиновича смешно ))))))
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