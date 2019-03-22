|Новини Росії
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

Порєбрік News: в Росії злякалися появи "другої України"

3.5тЧитати матеріал російською

Кремлівська пропаганда 21 березня винайшла цинічний спосіб не визнавати результати президентських виборів в Україні. Також на росТБ міркували про перетворення Казахстану на ворожу Кремлю "другу Україну" і розповідали анекдоти про анексію Криму.

Про це та багато іншого читайте у "Порєбрік News" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва опублікувала безглуздий ролик, в якому вважає себе кандидатом у президенти України.

"Відбідую селища! Підйму село! Зупіню вийну! Збережу флот! Дам тєпло і світло до кожноі сели! Хто, якщо нє я!" — намагається жартувати Скабеева (збережено орфографію автора).

Новини
Порєбрік News: у Росії пояснили, який президент України потрібен Путіну

Спікер МЗС Росії Марія Захарова розповіла цинічний анекдот про анексію українського Криму.

"Дозвольте розповісти вам анекдот, дуже доречний в даному випадку. Знаєте, коли відомий керівник України звертається в молитвах до Всевишнього, каже: "Допоможи повернути Крим". А йому кажуть: "Крим ви вже повернули, тепер час повернути гроші", — "сяйнула" офіційний представник МЗС Росії.

Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський злякався, що після відставки Нурсултана Назарбаєва з посади президента Казахстану країна нібито може перетворитися на другу Україну.

"Можуть нам створити другу Україну: націоналісти перейдуть на латиницю, будуть остаточно видавлювати росіян. Цілком можливі зміни в гірший бік", — висловив стурбованість одіозний Жириновський.

Володимир Жириновський

Володимир Жириновський

Прес-служба Держдуми

Депутат нелегітимної Державної думи Росії Костянтин Затулін закликав не визнавати результати виборів президента України. Приводом для цього він назвав неможливість участі в них жителів окупованих територій Донбасу і Криму.

"Для мене зрозуміло, що вже зараз ми не можемо вважати ці вибори дійсно представницькими, демократичними, вільними і не тільки тому, що наших спостерігачів не допустили. По-перше, тому, що маса виборців позбавлена права голосувати — і ті, хто за кордоном , і ті, хто на території "ДНР" і "ЛНР", з точки зору українського права нічого не зроблено для того, щоб запросити до участі того, кого вважають громадянами України, а саме жителів Криму", — нахабно заявив Затулін.

Порєбрік News: в Росії злякалися появи "другої України"
Новини
Порєбрік News: на росТБ озвучили терміни окупації України

Українська журналістка Яніна Соколова затролила топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова, який заявив, що центр України нібито розташований у мавзолеї Леніна.

"Москва перебуває в центрі України? Ну, окей. За язика ніхто не тягнув. Ми згодні, тому, Володимире, звільніть, будь ласка, територію. Ви — нев'їзний до України", — сказала Соколова.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфліктПорєбрік Newsросійська пропагандаФейки російських ЗМІ
Особи
Володимир ЖириновськийОльга СкабєєваЯніна Соколова
Місце
Росія
Тег
пропаганда
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
8
14
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кропива Макс
Кропива Макс
Розмовляє як кровосісь прямо. Вуха чуть не зів'яли. Фу...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Кропива Макс, чего Фу, жуй нацист и хрюкай, все понятно)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
салавьиный памет ваюет против НАТО https://www.facebook.com/photo.php?fbid=332565537607231&set=gm.607825949682969&type=3&theater
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Ohremenko Andrey, пропердел диван?))) твое нацист дерьмо до сих пор лопатами выгребают. Это не летает)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки