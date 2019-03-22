Порєбрік News: в Росії злякалися появи "другої України"

Кремлівська пропаганда 21 березня винайшла цинічний спосіб не визнавати результати президентських виборів в Україні. Також на росТБ міркували про перетворення Казахстану на ворожу Кремлю "другу Україну" і розповідали анекдоти про анексію Криму.

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Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва опублікувала безглуздий ролик, в якому вважає себе кандидатом у президенти України.

"Відбідую селища! Підйму село! Зупіню вийну! Збережу флот! Дам тєпло і світло до кожноі сели! Хто, якщо нє я!" — намагається жартувати Скабеева (збережено орфографію автора).

Спікер МЗС Росії Марія Захарова розповіла цинічний анекдот про анексію українського Криму.

"Дозвольте розповісти вам анекдот, дуже доречний в даному випадку. Знаєте, коли відомий керівник України звертається в молитвах до Всевишнього, каже: "Допоможи повернути Крим". А йому кажуть: "Крим ви вже повернули, тепер час повернути гроші", — "сяйнула" офіційний представник МЗС Росії.

Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський злякався, що після відставки Нурсултана Назарбаєва з посади президента Казахстану країна нібито може перетворитися на другу Україну.

"Можуть нам створити другу Україну: націоналісти перейдуть на латиницю, будуть остаточно видавлювати росіян. Цілком можливі зміни в гірший бік", — висловив стурбованість одіозний Жириновський.

Володимир Жириновський Прес-служба Держдуми

Депутат нелегітимної Державної думи Росії Костянтин Затулін закликав не визнавати результати виборів президента України. Приводом для цього він назвав неможливість участі в них жителів окупованих територій Донбасу і Криму.

"Для мене зрозуміло, що вже зараз ми не можемо вважати ці вибори дійсно представницькими, демократичними, вільними і не тільки тому, що наших спостерігачів не допустили. По-перше, тому, що маса виборців позбавлена права голосувати — і ті, хто за кордоном , і ті, хто на території "ДНР" і "ЛНР", з точки зору українського права нічого не зроблено для того, щоб запросити до участі того, кого вважають громадянами України, а саме жителів Криму", — нахабно заявив Затулін.

Українська журналістка Яніна Соколова затролила топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова, який заявив, що центр України нібито розташований у мавзолеї Леніна.

"Москва перебуває в центрі України? Ну, окей. За язика ніхто не тягнув. Ми згодні, тому, Володимире, звільніть, будь ласка, територію. Ви — нев'їзний до України", — сказала Соколова.

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