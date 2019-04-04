Порєбрік News: у Росії запропонували допомогти Зеленському та Порошенку

Кремлівська пропаганда 3 квітня запропонувала кандидатам у президенти України Петру Порошенку і Володимиру Зеленському допомогу в організації дебатів.

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Російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що готова стати модератором на дебатах кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

"Шановні кандидати у президенти України, Петре Олексійовичу та Володимире Олександровичу, — відповідально заявляю, що я, Ольга Скабєєва, готова провести ваш передвиборчий спаринг. Об'єктивність та неупередженість я гарантую. Обіцяю до 19 квітня пройти експрес-курс з вивчення української мови. До зустрічі на "Олімпійському". Стадіон, так стадіон! Думай...те! Хто, якщо не", — заявила пропагандистка.

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював у лавах "ДНР", але потім втік з Донбасу, заявив, що може повернутися на фронт будь-якої миті.

"На раз (можу повернутися. — ред.). Зателефонували і сказали: "Захаре, завтра у нас там движуха". Хлопці з фронту, може зателефонувати мій побратим, комбат "Фоміч", сказати: "У нас все нормально, приїзди" , — сказав він, намагаючись грати роль "героя ополченців".

Українська журналістка Яніна Соколова закликала розмовляти з позиції сили з росіянами, які прийшли окуповувати чужу країну і вбивати її громадян.

"У нас є такий жарт, що вата повинна горіти яскраво. Так ось, мені здається, що поки цим людям не покажуть, як можна горіти яскраво, з позиції сили не пояснять, що буде, якщо вони і надалі рухатимуться в заданому агресивному, нерозумному, нищівному напрямку як щодо себе, так і щодо сусідів та інших держав, які хочуть залапати, — вони нічого не зрозуміють. Ця країна розуміє лише позицію сили", — переконана вона.

Український журналіст Роман Цимбалюк заявив що Росія намагається завадити просуванню України вперед і маніпулює свідомістю українців під час виборчого процесу.

"У нас вибору немає. Захищати свою країну доведеться. Адже жити з безвізом набагато краще, ніж із комендантською годиною, яку влаштовують російські загарбники. І так, всіх вітаю, що Кремль почав ліпити хунту Зеленського, не чекаючи на закінчення виборчої кампанії", — із сарказмом зазначив він.

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