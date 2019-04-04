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Порєбрік News: у Росії запропонували допомогти Зеленському та Порошенку

2.4тЧитати матеріал російською

Кремлівська пропаганда 3 квітня запропонувала кандидатам у президенти України Петру Порошенку і Володимиру Зеленському допомогу в організації дебатів.

Про це та багато іншого читайте у "Порєбрік News" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що готова стати модератором на дебатах кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

"Шановні кандидати у президенти України, Петре Олексійовичу та Володимире Олександровичу, — відповідально заявляю, що я, Ольга Скабєєва, готова провести ваш передвиборчий спаринг. Об'єктивність та неупередженість я гарантую. Обіцяю до 19 квітня пройти експрес-курс з вивчення української мови. До зустрічі на "Олімпійському". Стадіон, так стадіон! Думай...те! Хто, якщо не", — заявила пропагандистка.

Порєбрік News: у Росії запропонували допомогти Зеленському та Порошенку
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Порєбрік News: на росТБ запропонували Україні дружбу на нових умовах

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював у лавах "ДНР", але потім втік з Донбасу, заявив, що може повернутися на фронт будь-якої миті.

"На раз (можу повернутися. — ред.). Зателефонували і сказали: "Захаре, завтра у нас там движуха". Хлопці з фронту, може зателефонувати мій побратим, комбат "Фоміч", сказати: "У нас все нормально, приїзди" , — сказав він, намагаючись грати роль "героя ополченців".

Українська журналістка Яніна Соколова закликала розмовляти з позиції сили з росіянами, які прийшли окуповувати чужу країну і вбивати її громадян.

"У нас є такий жарт, що вата повинна горіти яскраво. Так ось, мені здається, що поки цим людям не покажуть, як можна горіти яскраво, з позиції сили не пояснять, що буде, якщо вони і надалі рухатимуться в заданому агресивному, нерозумному, нищівному напрямку як щодо себе, так і щодо сусідів та інших держав, які хочуть залапати, — вони нічого не зрозуміють. Ця країна розуміє лише позицію сили", — переконана вона.

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Порєбрік News: у Кремлі здивували реакцією на вибори в Україні

Український журналіст Роман Цимбалюк заявив що Росія намагається завадити просуванню України вперед і маніпулює свідомістю українців під час виборчого процесу.

"У нас вибору немає. Захищати свою країну доведеться. Адже жити з безвізом набагато краще, ніж із комендантською годиною, яку влаштовують російські загарбники. І так, всіх вітаю, що Кремль почав ліпити хунту Зеленського, не чекаючи на закінчення виборчої кампанії", — із сарказмом зазначив він.

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Росія
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вибори в Україні
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Ufo Dan
Ufo Dan
"Российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что готова стать модератором на дебатах..." ______Аллё, скабреева (сколопердина или как там её). Максимум, ты можешь стать только "раком" на дебатах и только в своём цирке. Чучело, иди умойся..
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Насмешила скабеева. Организовать дебаты между своими и о своей стране не может. Страшится спросить у "своих": " А кто на идею границы кроить Злокозненно граждан дерзнул вдохновить, Дробления стран поощряя заразу Аннексией Крыма, подкормкой Донбасса?" Модератор международного масштаба, задрипанный...
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Ikcheev Salomon
Ikcheev Salomon
Кунецкая Раїса, так Скабеева с вас угорает (понятно, что ее никто не пригласит), как и большиство тут присутствующих)) тролить майдаунов очень увлекательное занятие)) а майдауны плюются в мониторы от злости и мечтают, что рашка вот вот развалится)) и так уже 5ять лет...забавные хохолики)
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
А я бы посмотрела, если бы модератором была Скабеева. Она бы за минуты обоих кандидатов до трясучки довела, и из них откровенность бы просто попёрла. А так, ну поставят Казарина (или как там его?).Ну, будет он хвостом вилять, и по команде подтяфкивать, причем все знают, что это Петина шавка, прикормленная. Какой интерес в таких дебатах?
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