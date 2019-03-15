Порєбрік News: у Росії замахнулися на Львів і влаштували істерику через Путіна

Кремлівська пропаганда 14 березня оголосила Україну "антиросійським проектом" і пригрозила анексувати Львів і Київ. Також на КремльТБ влаштували істерику через порівняння Володимира Путіна з Петром Порошенком, яке виявилося не на користь президента Росії.

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Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що Крим і Львів повинні стати єдиним простором, який контролюватимуть Збройні сили РФ.

"Цей час настане, у нас знову буде єдиний простір і єдині збройні сили", — сказав Жириновський на мітингу з нагоди річниці анексії Криму.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у публічних виступах несподівано перестав називати окупований Донбас південним сходом України і почав вживати коректне формулювання "схід".

Український журналіст Роман Цимбалюк жартома припустив, що в МЗС РФ поставили нову партію глобусів України, щоб знати, де розташований захоплений Донбас.

Колишній "прокурор" окупованого Криму і депутат нелегітимної Держдуми Наталія Поклонська заявила, що у перспективі найближчих років Росія нібито розширить свої кордони і приєднає Київ.

"А якою буде Росія через п'ять-десять років — я вам скажу — квітучою, сильною і буде збільшувати свої старі, добрі кордони і, я сподіваюся, що і Київ, наш Київ, теж процвітатиме", — сказала Поклонська.

Екс-депутат Держдуми Росії Сергій Марков заявив, що Польща нібито хоче перетворити Україну і Білорусь на свої колонії.

"Пояснюється все це досить просто. Польща хоче встановити колоніальне домінування над Україною і Білоруссю. Протягом століть ми їм дозволяли робити українців і білорусів рабами, холопами їхніми. І тому ми для них проблема, дійсно. Росія — за свободу України та Білорусі. І ми тому польському пану явна кістка в горлі. І будемо завжди, між іншим", — висловився екс-депутат Держдуми.

Одіозний російський сенатор Олег Морозов заявив, що вважає Україну всього лише антиросійським проектом, а не державою.

"Всі ці 28 років — це розрив з одним світом, єдиним, спільним, з величезними історичними коренями, культурою і неповернення до іншого світу з однієї простої причини. Бо цей світ не дуже розуміє, як це взяти і що конкретно треба взяти. Як антиросійський проект — так, ви просто подарунок для тих, хто зараз розглядає Україну як вигідну прокладку між колективним Заходом і ось цією чужою ненависною Росією. Тут, у цій якості, Україна хороша. В жодній іншій якості поки не приймається і не зшивається з Європою", — уїдливо висловився сенатор країни-агресора.

Одіозна російська пропагандистка Ольга Скабєєва влаштувала скандал у прямому ефірі через те, що український гість розкритикував президента країни-агресора Володимира Путіна. Приводом для конфлікту стала її суперечка з українським громадським діячем Гордієм Бєловим про нібито "втечу" президента України Петра Порошенка від виборців у різних містах.

"Я вам хочу нагадати — рівно рік тому вашу трагедію у Кемерово, коли загинули люди. І приїхав президент, який навіть не вийшов до своїх людей. Для вас так краще? А в Україні виходить президент і спілкується зі своїми людьми", — сказав Бєлов .

Скандальна екс-регіоналка Олена Бондаренко обурилася через те, що в сучасній українській історії реабілітовані імена Івана Мазепи, Степана Бандери та Симона Петлюри.

"Всі ці символи — і Мазепа, і Бандера, і Петлюра — це по суті символи антиросійськості. Був би там якийсь Чингісхан — і Чингісхана туди б приплели! Все що завгодно, щоб просто відносини між двома країнами зіпсувалися", — закотила істерику у властивій їй манері колишня соратниця Януковича.

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