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Порєбрік News: на росТВ пригрозили перетворити Україну на Сирію, а українців назвали "збірним суб'єктом"

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Російські пропагандистські ЗМІ на вихідних зазвучали новими "лякалками", наприклад, зробити з України Сирію, прискорити будівництво газопроводу "Північного потоку-2", навіть назвали українців "збірним суб'єктом".

Про це та багато іншого — читайте у "Порєбрік News" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Топовий московський пропагандист Володимир Соловйов пригрозив Україні повторенням грузинського і сирійського сценаріїв. Підлим планом він поділився у прямому ефірі на телеканалі "Россия 1".

"Я вважаю, що досить чекати миротворців — треба вводити своїх, досить чекати припинення вогню — треба ввести припинення вогню. Наша країна блискуче показала, як це робиться, не тільки у Грузії, але і в Сирії. Ми можемо переконати українську сторону забути про те, як стріляти в бік Донбасу. Ми можемо зробити це швидко й ефективно для збереження життя як українців, так і жителів "Л/ДНР", — сказав він.

Депутат нелегітимної Державної думи Росії Леонід Калашников закликав свою країну прискорити будівництво газопроводу "Північний потік-2", оскільки побоюється, що Україна може заборонити країні-агресору здійснювати транзит блакитного палива до Європи.

"Якщо ви забороняєте провезення пасажирів, авіасполучення, а це теж транзит, то ви забороняєте провезення залізничних пасажирів! Ви підриваєте електросполучення з Кримом, кажучи про те, що він ваш! Це теж транзит, тільки електроенергії. На місці європейців я б сказав: "А завтра вони заборонять транзит газу! Що ми будемо робити? Швидше, росіяни, будуйте "Північний потік-2"! Бігом!". Тому що українці заборонили Росії все, що тільки можна!" — вибухнув обуреннями одіозний політик.

Великий ажіотаж викликало фото ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна з терористками, яких він привітав із 8 Березня. Офіцер ЗСУ, який публікував фото у соцмережі, підписав його "Квест "Хто наступна?", маючи на увазі перехід "ДНРівок" Маргарити Пономаренко та Світлани Дрюк на український бік.

"З'їзд старих пойо**аних ондатр", "Крайня права. Не можна бути красивою такою", "Що це за курник з когутом?", "Новий відбір "ополченочки", "Нормальні дупи, по півбанки монтажної піни має влізти", "От шм*ри", "Чергою!" — жартують українці в соцмережах.

Пушилін із терористками

Пушилін із терористками

Facebook Анатолія Штефана

Українська відома телеведуча Яніна Соколова висміяла фейки на російському пропагандистському ТБ про нібито атаку українського націоналіста на продавчиню через Coca-Cola з картою України без Криму. Цю безглузду брехню рупорів Кремля вона розкусила у своєму шоу "Вечір із Яніною Соколовою" на YouTube. Вона звернула увагу, що актори у ролику говорять ламаною українською мовою.

"Цього тижня російське телебачення запи*ділося, як ніколи. Російський Іване, здавайся! На тебе чекає гаряча борщ, смачна сало і солодкий-солодкий американський чорна вода!" — іронізує з російської пропаганди журналістка.

Крім того вона висміяла розкручений фейк про те, як у Севастополі комунальники навмисне "розчленували" символ "русского міра" — берізку, повторивши досвід "банедрівців".

"У місті зламали берізку, і жінка, щиро переживаючи, приплела сюди бандерівців! Ви тільки вдумайтеся: берізка розчленована, як тіла на бандерівській лісопилці! У Росії тепер будь-яку подію можна пояснити українськими фашистами. Дочка отримала двійку у школі — в усьому винна здвоєна блискавка на гербі СС "Галичина"! Бомж покусав собаку, як німецька вівчарка червоного комісара! Школярі надихалися газом із запальнички, як самі знаєте хто, самі знаєте де!" — каже Соколова.

Також Соколова жорстко відповіла путінському пропагандисту Дмитру Куликову, який назвав українців збірним суб'єктом з різних націй, а жителів західної України він взагалі виділив в окрему, недосконалу категорію. Українська журналістка звинуватила його в підтримці нацистських расових теорій і натякнула, що так сучасна Росія стає прямим послідовником Третього рейху.

"А ось і етнографи підтяглися з расовими теоріями. Виявляється, українець — це збірний суб'єкт. А є ще якісь окремі від українців "галіцийці", ну, або погані українці, на відміну від тих, хороших збірних суб'єктів. Я дивлюся, ще трохи і ви надішлете нам лінійку черепи міряти", — сказала Соколова.

Детальніше про останні російські новини дивіться у випуску "Порєбрік News":

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Особи
Яніна СоколоваДенис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна
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Новини Росії
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минин евген
минин евген
ага, как же. кацапьё сделает петуха из говна, и металлолом вместо самолётов.
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