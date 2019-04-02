Порєбрік News: у Кремлі здивували реакцією на вибори в Україні

Російська пропаганда 1 квітня наполегливо доводила, що Україну населяють "росіяни, яких змусили бути українцями", а в МЗС РФ відреагували на українські вибори показом відеоролика з прогнозом погоди.

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Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що Росія чекає провокації з боку України, щоб повністю її знищити.

"Залишилося тільки вам оголосити війну нам, і від вас нічого не зостанеться! Але ми не будемо оголошувати першими. Ми чекаємо, коли ви, нарешті, знахабнієте!" – вигукнув неадекватний Жириновський.

Також Жириновський заявив, що етнічні території України нібито обмежуються лише Києвом і Житомиром.

"Україну зробили Сталін, Хрущов та Ленін. У неї була тільки невелика частина – Житомир та Київ. Усе! А все інше ми їм дали, подарували! І росіян змусили бути українцями", – сказав він.

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював у лавах терористів "ДНР", заявив, що половина України нібито готова зустрічати російських окупантів із квітами.

"Пишуть із одного селища на тій (не нашій, а під українською армією) стороні Донецької області:" У мене в селищі з 700 осіб (на одній дільниці) майже 500 за Бойка, 140 – Зеленський". Людина працює у виборчій комісії, до відома. Завжди говорив, що в лівобережній Україні половина населення точно буде з квітами нас зустрічати", – самовпевнено підкреслив Прилєпін.

Міністерство закордонних справ Росії уїдливо відреагувало на підсумки першого туру виборів президента в Україні.

Замість офіційного коментаря зовнішньополітичне відомство країни-агресора розмістило на своїй сторінці у Facebook ролик із прогнозом погоди в Україні й підписом "Загалом, все ясно".

Українська журналістка Яніна Соколова затролила скандальну російську пропагандистку Ольгу Скабєєву за безглуздий ролик, в якому вона уявила себе кандидатом у президенти України.

"Шок! Ведучий популярного шоу на телеканалі "Росія 1" щоранку тр*хає одного з "кандидатів" у президенти України. І, судячи з усього, робить це не дуже добре", – із сарказмом прокоментувала вона дурну витівку Скабєєвої і натякнула на розлад із чоловіком, одіозним пропагандистом Євгеном Поповим.

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