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Порєбрік News: Україні висунули нахабну умову для повернення Криму

5.3тЧитати матеріал російською

Російські пропагандистські ЗМІ 18 березня погрожували "почикати бандерівців" і окупувати Україну до Карпат. Також українцям висунули нахабну умову для повернення окупованого Криму.

Про це та багато іншого читайте у "Порєбрік News" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що Україна поверне анексований Крим лише в разі свого входження до складу країни-агресора.

"Якщо ви хочете, щоб Крим повернувся до Києва — це можливо. Через інтеграцію Києва до Криму, а через це вже до Москви. Хочете повернутися на батьківщину — ми вас приймемо. Бандерівців так почикаємо, а інших усіх приймемо", — уїдливо наголосив Соловйов .

Також Володимир Соловйов заявив, що без Росії Україна нібито взагалі не існувала б у сучасних кордонах.

"Україна приросла при СРСР територією, якої в неї не було ніколи. Україна приросла при Російській імперії територією, яка і близько їй не могла снитися, якщо вже говорити про всю "Новоросію". Якщо ви собі вигадуєте історію України, то це буде сумна історія маленької плямки на карті, яку зрадили всі. Найперше, до речі, нагадаю — поляки, які колись продали місто Київ російському царю", — самовпевнено пожартував улюблений пропагандист Путіна.

Володимир Соловйов стверджував, що якщо Росії не сподобається політика, яку надалі провадитиме Україну, то вона може окупувати всі її території до Карпат.

"Ми завжди діємо чітко за законом. Не хвилюйтеся, будете погано поводитися — нам геостратегічно до Карпат все знадобиться", — єхидно висловився рупор Кремля.

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Український журналіст Роман Цимбалюк зазначив, що росіяни, які вдають із себе "корінних кримчан" і переїхали на півострів після окупації, почали масово скаржитися на дорожнечу життя там.

"Телеканал" Росія-24 "транслював розмову Путіна з "громадськістю" в окупованому Криму. Всі дякують президенту Росії за "референдум" і просять грошей. У "російському" Криму все дуже добре, але дуже-дуже дорого. Захмарні ціни на перельоти і продукти. А Володимир Володимирович Путін авторитетно пояснює, що ціна баранини як у Росії", — із сарказмом наголосив він.

Порєбрік News: Україні висунули нахабну умову для повернення Криму

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Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Файбер Моня
Файбер Моня
ПО СУТИ: Пиндосы ещё 4 года назад обещали нашему шоколадному опарышу серьёзные финансовые компенсации при сокращении торговли с Россией, но они так и не поступили, в итоге наши производители понесли огромные экономические потери, лишившись огромных прибылей, которые давал российский рынок, при этом западные рынки покупали и покупают намного меньшие объёмы украинского экспорта, чем это делали русские. В конечном счёте, украинской экономике нанесён ОГРОМНЫЙ УРОН, а вместо компенсаций Украине навязывают займы, за которые придётся платить долгие годы, что низводит страну до уровня африканского бантустана. И после этого майдауны ещё что-то пытаются мне доказать про "незалежну" страну Украину..
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