Порєбрік News: Україні пригрозили розвалом і долею Сирії

Кремлівська пропаганда 9 квітня заявила про можливість застосування до України "сирійського сценарію", а також пообіцяла їй швидкий розвал після виборів президента.

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Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що Росія повинна застосувати до України такий самий підхід, як до Сирії, щоб змусити її припинити війну на Донбасі.

"У нас є гігантський накопичений досвід у Сирії. Коли ми вміємо зупиняти і змушувати зберігати режим тиші. Ми можемо і вміємо раз і назавжди вирішити питання з будь-якою спробою починати обстріл по території "Л/ДНР". Досить чекати на диво!" – самовпевнено висловився Соловйов.

Редактор кримського телеканалу "Незалежне телебачення Севастополя" Олена Анісімова заявила, що через десять років Росії, можливо, доведеться повернути окупований Крим Україні і вибачитися.

"Якщо ми мільйонам громадян нашої батьківщини, нашої Росії не розповімо про причини, які призвели до нашого "возз'єднання", про те, що нами рухало і як це було в 2014 році, то ми ризикуємо через десять років, до чергового ювілею отримати громадян, які будуть впевнені, що Крим і Севастополь потрібно повернути Україні і ще й принести вибачення", – обурилася пособниця окупантів.

Російський пропагандист, політолог Сергій Міхєєв заявив, що після президентських виборів Україна нібито розвалиться як держава.

"Насправді внутрішня роздробленість, внутрішнє протистояння тільки загострюються. Ось ці вибори знову вивели на поверхню те, що намагалися ламінувати всі ці п'ять років засобами пропаганди. І все одно, хто б не переміг, Порошенко чи Зеленський, Україна буде йти до внутрішнього розподілу в кращому випадку, федералізації, в гіршому – щось більше", – пригрозив він.

Колишні ватажки терористів "ДНР" Олександр Ходаковський і Павло Губарєв не виключили, що тимчасово окуповані території Донбасу можуть повернутися в Україну за планом Віктора Медведчука.

"Потрібно пам'ятати, що зараз ми Донбас за схемою Медведчука не просто в Україну будемо заштовхувати, а прямо в руки американцям", – заявив Ходаковський.

Губарєв додав, що у нього складається враження, що Медведчук "просто розігрує "доброго поліцейського", допомагаючи "злому" (жорстко налаштованій українській владі) будь-яким чином затягнути Донбас назад в Україну".

Олександр Ходаковський і Павло Губарєв

Російські політики бурхливо відреагували на слова глави Держдепу США Майка Помпео про те, що порівнювати визнання суверенітету Ізраїлю над Голанами і анексію Криму абсолютно недоречно.

"США живуть за принципом "друзям можна все, а Росія завжди винна". Збройне захоплення сирійської території – це, виявляється, всесвітнє благо, а народне волевиявлення в Криму – вселенське зло", – обурився депутат нелегітимної Держдуми РФ Руслан Бальбек.

Руслан Бальбек

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