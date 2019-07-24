Порєбрік News: Україні пригрозили походом терористів на Київ

На російському телебаченні "фашистській" Україні пригрозили окупацією Києва, а кремлівського топ-пропагандиста Володимира Соловйова викрили в любові до "загниваючого Заходу".

Про це та багато іншого читайте в "Порєбрік News" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

В ефірі російського ТБ український телеведучий-втікач Юрій Кот, який був голосом "антимайдану", пригрозив Україні приходом терористів "Л/ДНР" до Києва.

"А ви можете собі навіть припустити спробувати, напружтеся, що в якусь секунду "ополчення" ніхто не буде стримувати? І що пацани реально за своїх онучок, за своїх дружин, батьків підуть?! Війна закінчиться в Києві, швидше за все. Вони прийдуть туди, до Києва! Ви розумієте, що їх насправді стримують? У них накопичився дуже великий рахунок, до Зеленського зокрема!" – заявив Кот.

Юрій Кот також закликав Росію скоріше повернутися в Україну, щоб перемогти "фашизм".

"Все одно, я це точно знаю, рано чи пізно російський фактор повернеться в Україну! Але краще нехай він повернеться зараз внаслідок розуміння процесів і любові до своєї Батьківщини, ніж потім. Тому що поки немає росіян, в Україні процвітає фашизм!" – висловився зрадник України.

Юрій Кот

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов, який регулярно розповідає про "жахи" життя на Заході, виявився власником посвідки на проживання в Італії.

За словами Соловйова, посвідку на проживання в Італії він отримав понад 10 років тому, а віллу в цій країні купив нібито на чесно зароблені гроші.

Український експерт Максим Ялі загнав у кут депутата нелегітимної Держдуми Костянтина Затуліна питанням про вторгнення Росії на Донбас і змусив його вигадувати безглузді виправдання.

"Пан Затулін, у вас громадянство "ДНР" або Російської Федерації? Пояснюю: в інтерв'ю 5 вересня 2018 року ви сказали: "Ми зробили одну грубу помилку – ми зупинилися і не взяли Маріуполь". "Ми" – це хто?" – запитав українець у одіозного депутата Держдуми.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обурився через європейські санкції за агресію проти України. Він назвав такий крок несправедливим і звинуватив у всьому Київ, який нібито влаштував "державний переворот" і привів до влади "нацистів".

"З позитивними зрушеннями і перспективами співпраці між Росією і Німеччиною контрастують введені проти нашої країни нелегітимні односторонні санкції. По суті справи, за те, що ми виступили на захист жителів Криму і Донбасу, які відмовилися визнати такими, що прийшли до влади в результаті "держперевороту" в Києві націонал-радикалів, які одразу ж оголосили війну російській мові, культурі, російським цінностям і проголосили своїми героями нацистських поплічників", – висловився Лавров.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.