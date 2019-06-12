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Порєбрік News: Україні пригрозили деградацією через російську мову

8.3тЧитати матеріал російською

Російська пропаганда 11 червня пообіцяла Україні неминучу деградацію через нібито утиски прав росіян і російської мови. Також на КремльТБ пропагандистку вивели з себе питанням про терористів "ДНР".

Про це та багато іншого читайте в "Порєбрік News" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва в прямому ефірі поскандалила з українським експертом Гордієм Бєловим через Донбас.

Питання українця, навіщо лідер "ДНР" Денис Пушилін їздив до Росії, вивело Скабєєву з себе: "Гордію, ку-ку! Ми там пенсії платимо абсолютно всім, ми зарплати платимо!.. Він звідти зброю з Петербурга привіз".

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Порєбрік News: Путіна впіймали на брехні про "російську Україну"

Скандальний російський політик Володимир Жириновський відзначився дивною заявою. На його думку, Україна зможе стати державою тільки коли увійде до складу Росії.

"Партизанський загін не є армією. В рамках держав, які є в Європі, Україна – партизанський загін... Щоб бути державою, це потрібно бути або німцями (вас нехай Берлін приймає), або австрійцями, або погодитися повернутися в Росію, якщо вас візьме черговий глава російської держави", – заявив Жириновський.

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Пореєбрік News: у Росії різко відповіли на ідею Зеленського

Глава окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що країни, в яких "утискається" російська мова і з яких їдуть росіяни, нібито починають деградувати. До таких держав він відніс Україну і країни Балтії.

"Нападки ми бачимо, які на нас з усіх боків відбуваються. Яскравий приклад – Україна, країни Прибалтики. Але, тим не менше, ми бачимо – всюди, де російське населення виїжджає, починає деградувати, розвиток цих країн сповільнюється. І багато в чому вони самі собі створюють проблеми. Ми бачимо, який конфлікт уже пережила Україна", – висловився Аксьонов.

Детальніше про останні російські новини дивіться у випуску "Порєбрік News":

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Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфліктПорєбрік NewsФейки російських ЗМІросійська пропаганда
Особи
Ольга СкабєєваВолодимир ЖириновськийСергій Аксьонов
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Всё это блядство, описанное выше, классик описал ещё раньше: "...в заколдованных болотах там кикиморы живут, защекочут до икоты и на дно уволокут, будь ты пеший, будь ты конный -заграбастают, ну а лешие так по лесу и шастают..." https://www.youtube.com/watch?v=SJ9SgnR33U4
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украинский язык в Украине! росийский за поребрик!смерть окупантам! Росия Банкрот!
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Вещий Олег, пришедший из Новгорода и завоевавший Киев у Хазарского каганата говорил на русском. Мова - это хазарское наречие.
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