Порєбрік News: Україні пригрозили деградацією через російську мову

Російська пропаганда 11 червня пообіцяла Україні неминучу деградацію через нібито утиски прав росіян і російської мови. Також на КремльТБ пропагандистку вивели з себе питанням про терористів "ДНР".

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Російська пропагандистка Ольга Скабєєва в прямому ефірі поскандалила з українським експертом Гордієм Бєловим через Донбас.

Питання українця, навіщо лідер "ДНР" Денис Пушилін їздив до Росії, вивело Скабєєву з себе: "Гордію, ку-ку! Ми там пенсії платимо абсолютно всім, ми зарплати платимо!.. Він звідти зброю з Петербурга привіз".

Скандальний російський політик Володимир Жириновський відзначився дивною заявою. На його думку, Україна зможе стати державою тільки коли увійде до складу Росії.

"Партизанський загін не є армією. В рамках держав, які є в Європі, Україна – партизанський загін... Щоб бути державою, це потрібно бути або німцями (вас нехай Берлін приймає), або австрійцями, або погодитися повернутися в Росію, якщо вас візьме черговий глава російської держави", – заявив Жириновський.

Глава окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що країни, в яких "утискається" російська мова і з яких їдуть росіяни, нібито починають деградувати. До таких держав він відніс Україну і країни Балтії.

"Нападки ми бачимо, які на нас з усіх боків відбуваються. Яскравий приклад – Україна, країни Прибалтики. Але, тим не менше, ми бачимо – всюди, де російське населення виїжджає, починає деградувати, розвиток цих країн сповільнюється. І багато в чому вони самі собі створюють проблеми. Ми бачимо, який конфлікт уже пережила Україна", – висловився Аксьонов.

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