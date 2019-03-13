Порєбрік News: на росТБ привласнили український народ і збрехали про "криваві розправи"

Російські пропагандистські ЗМІ 12 березня похвалились, що у Криму можна почуватися комфортно і безпечно, не боятися антиокупаційних лозунгів і плакатів із критикою. Також зазвучали "прогнози", що українці є частиною російського народу і скоро з ним об`єднаються.

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Втікач екс-регіонал Вадим Колесніченко у програмі на телеканалі "Россия-1" заявив, що дуже комфортно почувається в окупованому Криму, оскільки не боїться переслідувань з боку українських патріотів. Радіє також, що не чує антиокупаційних гасел і не бачить плакатів зі своєю критикою.

"Я спокійно йду містом, знаю, що мені ніхто не вистрілить у спину, на мене не нападуть, у мене квартира не буде розписана, ніхто не кричатиме все, що пов'язане з "москалями і на гілляку" і таке інше. Не будуть мої плакати вивішувати, мою сім'ю переслідувати. Це почуття спокою, яке я дійсно отримав у себе, у своєму місті Севастополь, разом із кримчанами", — похвалився Колесніченко.

Крім того, екс-регіонал-втікач заявив, що в Україні нібито влаштовують криваві розправи над тими, хто висловлює незгоду із владою. Тому, вважає він, народ живе у тотальному страху і вже ніколи не зможе підняти повстання, подібне до Майдану.

"Люди поставлені на межу виживання у злиднях, вони бояться слово зайве сказати, інакше вилетять з роботи або залишаться без шматка хліба. Це одна частина. Друга частина страшніша. Якщо ти неправильно виступаєш, до тебе прийдуть бандити, які тебе поб'ють, дружину зґвалтують, будинок спалять", — не заспокоювався посіпака окупантів.

Скандальний український ведучий, який був голосом "антимайдану" і втік до Москви, Юрій Кот заявив, що українці є частиною російського народу і скоро з ним об`єднаються. Україна як держава не повинна існувати окремо від Росії, додав він.

"Правда завжди проб'є собі дорогу. А вона очевидна: ми — один народ, однією країною в результаті будемо. І раніше були, і потім будемо. Так, зараз у нас такий період дивний, коли з'явилися наші західні партнери і почали нас вчити, як батьківщину любити. Це теж мине, хлопці!" — зухвало висловився Кот.

Скандальний російський політик, депутат нелегітимної Держдуми Володимир Жириновський обурився, що Латвія побудувала 93-кілометровий паркан на кордоні з Росією.

"Паркан на кордоні Латвії і Росії — це ганьба для комуністів. Це результат їхнього 70-річного правління. У 1991 році ми втратили мільйони квадратних кілометрів в результаті їхньої національної політики. І тепер росіяни з одного боку латвійського кордону будуть дивитися на росіян з іншого через колючий дріт. А в Україні триватимуть вбивства росіян", — написав неадекватний Жириновський.

Сталь, бетон и колючая проволока. Латвия построила высокий забор вдоль границы с Россией, чтобы пресечь поток нелегальных мигрантов. pic.twitter.com/RR69xhPAAj — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 12 марта 2019 г.

"Раднику голови "ЛНР" із зовнішніх зв'язків" Родіону Мірошнику примарилося, що українські добровольці на Донбасі нібито заради забави вбили батька та сина на одному з блокпостів.

"Один приклад: батько і син йшли через блокпост, їх ось такі діячі зупинили, засунули в сухий колодязь, а потім інший діяч, який прийшов п'яний і веселий, дістав гранату і туди кинув! І все, ці люди померли там! Одному розірвало голову, другий помер через півтори години!" — публічно озвучив плоди нетверезої уяви Мірошник.

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