Порєбрік News: у Росії влаштували істерику через Жукова і пригрозили Україні

Кремлівські пропагандистські ЗМІ 3 червня погрожували Україні жорсткими санкціями і російськими танками за знесення пам'ятника радянському маршалу Георгію Жукову. Також на росТБ оголосили Харків "споконвічно російським містом".

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Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов пригрозив, що Росія нібито приїде в Україну на танках, щоб помститися за знесення пам'ятника Жукову в Харкові.

"Ми ж на танках приїдемо! Ми ж за честь Жукова можемо постояти!" – вигукнув рупор Кремля.

Громадський діяч з Ізраїлю Яків Кедмі, який активно підтримує російську окупацію українських територій, назвав Харків споконвічно російським містом.

"Харків – російське місто. Його зробив українським Володимир Ленін, намагаючись якось дати Україні, яку він створив, якусь економічну підтримку", – висловився ізраїльський прихильник "русского міра".

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов через знесення в Харкові пам'ятника Георгію Жукову вибухнув звинуваченнями в нацизмі на адресу України.

"Треба вводити проти вас санкції найжорстокіші! І досить скиглити й говорити: "Ой, російський брате, дай нам щось дешевше, не ображай нас". Ви поводитеся, як нацисти! І будете отримувати, як нацисти, по довбешці!" – вигукнув Соловйов.

Скандальний мер Харкова Геннадій Кернес в ефірі росТБ пообіцяв росіянам, що відновить пам'ятник Жукову і навіть поверне ім'я маршала одному з харківських проспектів.

"Я хочу сказати спасибі вам, що ви цікавитеся і показуєте, що відбувається у нас в Україні й конкретно в місті Харків... Це акт такого вандалізму, якого ми не очікували!" – обурився Кернес.

Російський режисер, директор концерну "Мосфільм" Карен Шахназаров заявив, що Росія ігнорує виконання Мінських домовленостей, щоб не втратити контроль над окупованими Донбасом.

"У разі виконання Мінських домовленостей, Донбас втрачається для Росії. Тобто він, звичайно, залишається проросійським, але повертається в поле української політики. Він буде з російською культурою, але за одне-два покоління увійде в тіло України", – сказав Шахназаров.

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