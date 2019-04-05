Порєбрік News: у Росії влаштували істерику через українські танки у Москві

Російські пропагандистські ЗМІ 4 квітня бурхливо обговорювали українських кандидатів у президенти, а в МЗС РФ нервово відреагували на обіцянку українського міністра проїхати на танку по Москві.

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Російські чиновники різко відреагували на слова міністра інфраструктури України Володимира Омеляна про те, що настане час, коли українські танки будуть у Москві. Однією з перших на тролінг українського чиновника відреагувала скандальний спікер МЗС Росії Марія Захарова.

"Дорогий товаришу, та Москва, в якій ви будете "разом із союзниками на танках", розташована у штаті Айдахо. Так що вперед і з піснею!" — уїдливо заявила вона.

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Український журналіст Роман Цимбалюк розлютив офіційного представника МЗС Росії Марію Захарову словами про відомого терориста Олексія Сєдікова. Окупант відбуває покарання в Україні за військове вторгнення на Донбас.

"Мені доля вашого громадянина байдужа. Ви ж представник МЗС Росії — ви, напевно, і повинні переживати за громадян Росії. Мені доля цієї людини фіолетова", — звернувся Цимбалюк до Захарової.

Вона відреагувала на звернення українця бурхливими збуреннями, цинічно промовчавши про те, що на совісті Сєдікова лежать вбивства українців.

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював на боці "ДНР", заявив, що окупанти зазнають великих втрат.

"Можу сказати, що на Донбасі за останній місяць втрати вищі, ніж за останній рік. Там постійні бої. У батальйоні, який я створював, великі втрати", — зізнався Прилєпін.

kp.ru

У студії передачі топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова відбулася жорстка сутичка між експертами під час обговорення топових українських політиків. Путінський пропагандист, українофоб Дмитро Куликов прокоментував ролик, на якому лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко грає в пінг-понг. Він дорікнув політику тим, що вона робить це на підборах.

"Так важливо, в яких підборах Юля грає в теніс? Ви що, жінка?" – заперечив його репліку політолог Андрій Окара.

Ці слова зачепили Куликова, і він накинувся на опонента з грубими образами і лайкою. "Я тобі зараз поясню, хто тут жінка! Хайло закрий!" — вигукнув він.

Українська журналістка Яніна Соколова пройшлася по путінських пропагандистах, які нахабно брешуть про вибори президента України.

"Хочу всіх нас привітати: прогнози росіян з приводу переможців першого туру не справдилися. Найприємніше, що ці вибори довели, що соловйови, скабєєви, попови, путіни й кисельови — п*здуни. Ви п'ять років розповідали, що в Україні — "фашистська хунта", вулицями марширують натовпи "карателів", а за інакомислення розпинають у трусиках. Але на виборах лідер "хунти" набирає менше голосів, ніж опозиція. Ви настільки забрехалися, що вашими носами можна просто з Москви ловити крабів на Камчатці і нюхати аргентинський кокаїн", — іронізує Соколова.

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