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Порєбрік News: у Росії висунули нахабний ультиматум Зеленському

14.6тЧитати матеріал російською

Кремлівські пропагандистські ЗМІ 21 травня оголосили, що президент України Володимир Зеленський не може розраховувати на переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Замість цього на росТБ зажадали від Зеленського "покаятися".

Про це та багато іншого читайте в "Порєбрік News" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов відкинув можливість телефонних переговорів президента України Володимира Зеленського з лідером Росії Володимиром Путіним про мир на Донбасі.

"Я скажу так: якщо Зеленський із цим питанням навіть спробує зателефонувати Путіну, у Путіна буде зайнято", – відрізав пропагандист.

Новини
Порєбрік News: на росТБ оголосили українську мову головною загрозою для українців

Володимир Соловйов виступив із зухвалою ультимативною промовою, адресованою Володимиру Зеленському.

"Володимире Олександровичу Зеленський, якщо ви реально хочете добра вашому народу, вам треба зробити ось що. По-перше, забудьте про НАТО, оголосіть Україну нейтральною країною... Ідіть до жителів Донбасу і Луганська й покайтеся перед ними за убитих жінок і дітей, за розв'язану проти них війну... Почніть із себе, не дивіться на Росію... Із собою розберіться, Володимире Олександровичу", – заявив він.

Скандальний російський політик, депутат нелегітимної Держдуми Володимир Жириновський традиційно вибухнув погрозою знищення суверенної України.

"Ми взагалі не повинні визнавати вибори в Україні... Замість цього ми маємо створити тимчасовий уряд України на території Донецька і Луганська на чолі з Миколою Азаровим і поширити спрощений порядок видачі паспортів Росії не тільки на жителів "Л/ДНР", але й для всіх українців", – підкреслив він.

Порєбрік News: у Росії висунули нахабний ультиматум Зеленському

Володимир Жириновський

Речник МЗС Росії Марія Захарова вибухнула гнівом через виступ в.о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун на 2 сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я в Женеві. У ньому українська чиновниця закликала ООН не миритися з присутністю РФ у Раді безпеки, поки та не залишить Україну і не звільнить усіх військовополонених і політичних в'язнів.

"Націоналіст і русофоб. Справжній провокатор. Але найбільшої шкоди вона завдала Росії, а не українському народові", – їдко висловилася речник МЗС РФ.

Порєбрік News: у Росії висунули нахабний ультиматум Зеленському

Марія Захарова

Новини
Порєбрік News: Україні пригрозили жорсткими санкціями Кремля

Український журналіст Роман Цимбалюк влаштував гостру перепалку з главою російського Фонду прогресивної політики Олегом Бондаренком через російсько-українську війну.

"Одеса, Донецьк, Сімферополь та Севастополь – це українські міста! Частина з них російськомовні, частина з них окуповані. Від цього вони не стають менш українськими, ніж Львів" – заявив Цимбалюк у відповідь на антиукраїнські закиди опонента.

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Володимир СоловйовВолодимир ЖириновськийРоман Цимбалюк
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Bukin Sergii
Bukin Sergii
Мудак !!!
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Покаяться ? Кому, Зеленскому ? Не смотреть на Россию ? Так вот кто виноват в аннексии Крыма и захвате и разграблении Донбасса ? Именно разграблении, для примера: средняя зарплата 10000, а пенсия 3000 рублей. Хочется спросить Соловьёва и Захарову, вы смогли бы прожить на то, что дал "русский мир" оккупированным территориям ?
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Чан Джеки
Чан Джеки
какая же уродливая ета страна.просто тошнит от нее.
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