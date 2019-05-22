Порєбрік News: у Росії висунули нахабний ультиматум Зеленському

Кремлівські пропагандистські ЗМІ 21 травня оголосили, що президент України Володимир Зеленський не може розраховувати на переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Замість цього на росТБ зажадали від Зеленського "покаятися".

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Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов відкинув можливість телефонних переговорів президента України Володимира Зеленського з лідером Росії Володимиром Путіним про мир на Донбасі.

"Я скажу так: якщо Зеленський із цим питанням навіть спробує зателефонувати Путіну, у Путіна буде зайнято", – відрізав пропагандист.

Володимир Соловйов виступив із зухвалою ультимативною промовою, адресованою Володимиру Зеленському.

"Володимире Олександровичу Зеленський, якщо ви реально хочете добра вашому народу, вам треба зробити ось що. По-перше, забудьте про НАТО, оголосіть Україну нейтральною країною... Ідіть до жителів Донбасу і Луганська й покайтеся перед ними за убитих жінок і дітей, за розв'язану проти них війну... Почніть із себе, не дивіться на Росію... Із собою розберіться, Володимире Олександровичу", – заявив він.

Скандальний російський політик, депутат нелегітимної Держдуми Володимир Жириновський традиційно вибухнув погрозою знищення суверенної України.

"Ми взагалі не повинні визнавати вибори в Україні... Замість цього ми маємо створити тимчасовий уряд України на території Донецька і Луганська на чолі з Миколою Азаровим і поширити спрощений порядок видачі паспортів Росії не тільки на жителів "Л/ДНР", але й для всіх українців", – підкреслив він.

Володимир Жириновський

Речник МЗС Росії Марія Захарова вибухнула гнівом через виступ в.о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун на 2 сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я в Женеві. У ньому українська чиновниця закликала ООН не миритися з присутністю РФ у Раді безпеки, поки та не залишить Україну і не звільнить усіх військовополонених і політичних в'язнів.

"Націоналіст і русофоб. Справжній провокатор. Але найбільшої шкоди вона завдала Росії, а не українському народові", – їдко висловилася речник МЗС РФ.

Марія Захарова

Український журналіст Роман Цимбалюк влаштував гостру перепалку з главою російського Фонду прогресивної політики Олегом Бондаренком через російсько-українську війну.

"Одеса, Донецьк, Сімферополь та Севастополь – це українські міста! Частина з них російськомовні, частина з них окуповані. Від цього вони не стають менш українськими, ніж Львів" – заявив Цимбалюк у відповідь на антиукраїнські закиди опонента.

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