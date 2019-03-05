Порєбрік News: у Росії сказилися через ''б*ндерівське'' 8 Березня

Кремлівські пропагандисти 4 березня влаштували істерику через "бандерівське" святкування 8 Березня у Збройних Силах України. Також на кремльТБ закликали повернути в Росії кріпосне право й оголосили "батьком України" Володимира Леніна.

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Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов бурхливо відреагував на креативні подарунки для бійців Збройних сил України до 8 Березня. Йдеться про набори згущеного молока з портретами відомих українських націоналісток, зокрема – дружини лідера ОУН Степана Бандери.

"Націоналісти вже налаштувалися на новий Майдан, радикали захоплюють храми канонічної церкви, знесений у Львові пам'ятник радянським воїнам хочуть відправити в Музей терору, а українських військових привітають із 8 Березня банками згущеного молока із зображенням дружини Бандери! Що ще вони не зроблять, щоб знищити країну?" – скипів Соловйов.

Екс-ватажок "ДНР" Олександр Бородай заявив, що командир танкового екіпажу терористів Світлана Дрюк перейшла на сторону ЗСУ завдяки так званій "медовій пастці". За його словами, йдеться про операцію, вибудувану на любовному зв'язку з українським бійцем.

"Пастка була розставлена під цю конкретну жінку. І зараз вона думає не про те, що зрадила батьківщину, товаришів і свій народ, а про те, як у неї все буде чудово з тією людиною, яка служить у структурах СБУ", – заявив він.

Олександр Бородай

Російський пропагандист, автор ідеї "русского міра" Сергій Кургінян засудив Україну за знесення пам'ятників Леніну, порівнявши це з убивством рідного батька.

"Українська ідентичність без радянської України не існує! А там усередині – слабина. Перше, що ви зробили, – це викинули повністю радянську ідентичність! Ми бачимо, як пам'ятники зносите і що робите! Ви пам'ятники своєму засновнику зносите! Ви свого батька вбиваєте! Леніна! А хтось іще створив Україну?!" – заявив несамовитий пропагандист.

Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський вважає, що скасування кріпосного права розвалило Росію. Він висловив упевненість у тому, що якби його зберегли, то населення РФ зараз становило б 500 млн осіб.

"Після скасування... мільйони по всій Росії залишилися без землі, без діла, неприкаяними. Багато в пошуках кращої долі поїхали з сіл у міста, де почали перетворюватися на пролетарів, які потім стали опорою держперевороту 1917 року. Потрібно було залучати робітників із околиць Російської імперії або взагалі з-за кордону. Так ми зберегли б і міцне селянство, потужне сільське господарство, і підняли б промисловість, і перевороту не було б. Зараз населення Росії 500 млн осіб становило б", – заявив одіозний Жириновський.

Володимир Жириновський kp.ru

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював на боці "ДНР", виправдався за свою гучну заяву про величезні втрати терористів на Донбасі.

"Після мого поста декілька десятків українських медіа вибухнули щасливими новинами: сєпарів погубили, ось так свято! Основний їхній посил: у рашкостан поїхали труни. Ці нелюди ніяк не можуть второпати хоча б той факт, що труни, як правило, нікуди не їдуть. Із тих чотирьох останніх загиблих – троє були жителями Донецької і Луганської областей. По суті, вони такі самі українці, як і ті, котрі радіють за їхню смерть, пускаючи слину на всі боки", – їдко висловився розлючений Прилєпін.

Захар Прилєпін kp.ru

Російський сенатор від окупованого Криму Сергій Цеков напророкував Україні проросійський бунт через декілька років. Також він заявив, що спецпідрозділ "Беркут" знову з'явиться в Україні.

"Умови для серйозного протесту, до того ж проросійського, в Україні в минулі чотири-п'ять років зовсім були нульовими. Ситуація зараз не дозріла. Можливо, вона дозріє за два роки, через п'ять років, через десять. Я не сумніваюся, що дозріє. Інша справа, в які терміни", – самовпевнено висловився Цеков.

Російський пропагандист, політолог Дмитро Куликов назвав Україну проектом, який створила Росія.

"Якщо ви подивитеся на історію, то все, що є нинішня Україна, це результат співпраці з Росією! Не кажучи вже про радянський період, який створив її буквально в цьому вигляді, радянський проект Україна!" – сказав пропагандист.

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