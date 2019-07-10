Порєбрік News: у Росії пригрозили розв'язати ще одну війну

Російська пропаганда оголосила Україну "недодержавою-інвалідом". Також на КремльТБ пригрозили, що до Грузії "прилетять десантники і все поставлять на місця".

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Російський режисер, прихильник путінського режиму Карен Шахназаров заявив, що у війні на Донбасі нібито винна мовна політика України.

"З чого почалося все? З чого п'ять років тисячі людей вбито? З того, що Рада у 2014 році скасувала закон про регіональну російську мову. Через це розвалили країну, десятки тисяч вбиті, втратили області цілі!" – заявив Шахназаров. При цьому режисер промовчав, що скандальний мовний "закон Колесніченка-Ківалова" був скасований в Україні лише у 2018 році рішенням Конституційного суду.

Російський сенатор Олексій Кондратьєв пригрозив Грузії військовим вторгненням через телеведучого, який у прямому ефірі нецензурно "послав" президента РФ Володимира Путіна.

"Якби наші ось такі, умовно кажучи, сусіди (бо сусіди – це добродушні, дружні до тебе люди) розуміли, що за кожне слово треба буде відповідати, і тут-таки прилетять воїни-десантники і все поставлять на свої місця – ось ці люди навіть не дозволили б собі ось цю брехню!" – висловився Кондратьєв.

Віце-спікер нелегітимної Державної Думи Росії Петро Толстой вибухнув образами на адресу України і Грузії і закликав Кремль "залишити в минулому угодовську зовнішню політику 1990-х".

"Тільки завдяки нашій країні сьогодні на карті світу існують ось ці два злобних інваліди, держави, що не відбулися, без частини своїх територій – Україна і Грузія", – сказав він.

Петро Толстой

У мережі з'явилося відео, на якому молоді росіянки бурхливо радіють тому, що змогли наживо побачити свого президента Володимира Путіна і навіть торкнутися його.

"Він бездоганний! Він просто вийшов! Я його помацала! Він просто вийшов – ми цього не очікували. Я його руку зачепила! Я просто ось так перед ним стояла! Я заплакала! Ми три години стояли! Це такі емоції, це просто офігенно!" – кричать навперебій підлітки, зриваючись на істерику.

Український журналіст Роман Цимбалюк напророкував Росії розвал через намір провести телеміст із Україною.

"Російська пропаганда ступила на дуже тонкий лід. Вони навіть не розуміють цього, але я пропоную поглянути на ситуацію під таким кутом. Все, що зараз намагаються реалізувати, придумано давно. І проводилися ці телемости між США і СРСР. Але він (топ-пропагандист Кремля Дмитро Кисельов. – Ред.) не нагадав найголовнішого – що трапилося після цих телемостів з СРСР? СРСР зник, його не стало", – наголосив журналіст.

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