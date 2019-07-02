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Порєбрік News: у Росії придумали "виправдання" за війну проти України

2.5тЧитати матеріал російською

Кремлівська пропаганда придумала виправдання гібридної війні Росії проти України і пригрозила відкритим вторгненням на Донбас.

Про це та багато іншого читайте в "Порєбрік News" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов знайшов нахабне виправдання втручанню Росії у внутрішні справи України. Він обурився, що українці обирають президентами тих, хто не підходить Кремлю.

"Ми змушені займатися вашими проблемами. Змушені! Ви щоразу нездатні обрати жодну розумну людину вами управляти", – висловився головний пропагандист Росії.

Володимир Соловйов пригрозив Україні відкритим вторгненням армії РФ на Донбас.

"Стоїть російська армія в Криму... І жодного пострілу в бік Криму! Якби стояли війська на Донбасі, ви б жодного разу не вистрілили в бік. Ви що вважаєте, що якщо наші війська увійдуть, вони голі, чи що, увійдуть? Якщо наші війська увійдуть на Донбас, вони увійдуть не голі. Хрін ви тоді хоч разок у той бік стрільнете!" – заявив Соловйов.

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Порєбрік News: Україні пригрозили деградацією через російську мову

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прояснив позицію Кремля щодо звільнення полонених українських моряків.

"Що стосується відповіді на емоційний заклик президента України, то мені поки нічого додати до тих слів, які були сказані Путіним на заключній прес-конференції в Осаці", – підкреслив прес-секретар президента РФ.

Порєбрік News: у Росії придумали "виправдання" за війну проти України

rian.ru

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Теми
Російсько-український конфліктросійська пропагандаФейки російських ЗМІПорєбрік NewsПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
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Володимир СоловйовРоман Цимбалюк
Місце
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Разница между Востоком и Западом Украины очень проста. Ни один "террорист" с Востока не убил ни одного ребенка на Западе.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Дорогие ясновельможные паны Украинцы! Вот вы себя считаете умными и великими, моря копаете, пирамиды строите, на Марс уже слетали, Донецкий аэропорт шестой год стоит красавец,в Мукачево уже рай наступил и каждый там может с пулеметом бегать , и из-за этого каждый Украинец стал ещё ближе к ЕС и во сне уже видит, как моет унитазы и тарелки в Европе, в Горловке последнюю сепаратистку 11 летнюю убили, в суде теперь решают не судьи ,а непонятные бандиты в масках,в ЕС вас не взяли, с России вы поругались, от истории вы отказались, будущего у вас нет, зато есть долги для будущего поколения, так если вы такие правильные разделитесь по- Европейски, как Чехи и Словаки мирно, и живите своей жизнью, или у вас мозги только для того, что бы убивать детей и стариков на Донбассе, и разрушать их города и села по принципу уничтожу, все равно теперь не моё??
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0
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Дорогие ясновельможные паны Украинцы! Вот вы себя считаете умными и великими, моря копаете, пирамиды строите, на Марс уже слетали, Донецкий аэропорт шестой год стоит красавец,в Мукачево уже рай наступил и каждый там может с пулеметом бегать , и из-за этого каждый Украинец стал ещё ближе к ЕС и во сне уже видит, как моет унитазы и тарелки в Европе, в Горловке последнюю сепаратистку 11 летнюю убили, в суде теперь решают не судьи ,а непонятные бандиты в масках,в ЕС вас не взяли, с России вы поругались, от истории вы отказались, будущего у вас нет, зато есть долги для будущего поколения, так если вы такие правильные разделитесь по- Европейски, как Чехи и Словаки мирно, и живите своей жизнью, или у вас мозги только для того, что бы убивать детей и стариков на Донбассе, и разрушать их города и села по принципу уничтожу, все равно теперь не моё??
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