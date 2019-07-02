Порєбрік News: у Росії придумали "виправдання" за війну проти України

Кремлівська пропаганда придумала виправдання гібридної війні Росії проти України і пригрозила відкритим вторгненням на Донбас.

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Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов знайшов нахабне виправдання втручанню Росії у внутрішні справи України. Він обурився, що українці обирають президентами тих, хто не підходить Кремлю.

"Ми змушені займатися вашими проблемами. Змушені! Ви щоразу нездатні обрати жодну розумну людину вами управляти", – висловився головний пропагандист Росії.

Володимир Соловйов пригрозив Україні відкритим вторгненням армії РФ на Донбас.

"Стоїть російська армія в Криму... І жодного пострілу в бік Криму! Якби стояли війська на Донбасі, ви б жодного разу не вистрілили в бік. Ви що вважаєте, що якщо наші війська увійдуть, вони голі, чи що, увійдуть? Якщо наші війська увійдуть на Донбас, вони увійдуть не голі. Хрін ви тоді хоч разок у той бік стрільнете!" – заявив Соловйов.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прояснив позицію Кремля щодо звільнення полонених українських моряків.

"Що стосується відповіді на емоційний заклик президента України, то мені поки нічого додати до тих слів, які були сказані Путіним на заключній прес-конференції в Осаці", – підкреслив прес-секретар президента РФ.

rian.ru

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