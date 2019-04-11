Порєбрік News: у Росії придумали новий привід для захоплення України

Кремлівська пропаганда 10 квітня активно розганяла історію про те, що понад 80% українців хочуть бачити своїм президентом Володимира Путіна. Тим часом, на батьківщині Путіна встановили надгробок російському лідеру.

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Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов нахабно заявив, що Росії доведеться приєднати до себе всю Україну. Такого висновку він дійшов на підставі того, що в першому турі виборів президент України Петро Порошенко набрав 16%. Решта 84%, на його думку, нібито відійшли Володимиру Путіну.

"Народ сказав — Путін. І що тепер, Володимиру Володимировичу вас приєднувати? Чинний президент сказав: або він, або Путін. Набрав 16% — значить Путін", — заявив Соловйов.

У Росії активісти знову провели акцію із встановлення надгробка президенту РФ Володимиру Путіну.

Він з'явився в його рідному місті — Санкт-Петербурзі

Українська журналістка Яніна Соколова затролила росіян за підвищений інтерес до виборів президента України і, зокрема, до здачі аналізів кандидатами.

"Товариші, але ми хоча б свої аналізи обговорюємо, а ви обговорюєте чужі. На всіх каналах окропили себе сечею Порошенка і Зеленського. Хлопці, ну ви зараз просто взяли чужу сірникову коробку і встромили туди свого носа. Обурюєтесь запахом, а ніс все одно не прибираєте",— заявила вона.

Журналістка Яніна Соколова розповіла, що Володимир Путін ніколи не погодиться відмовитися від анексованого Криму.

"Я точно знаю, що Путін просто так його не віддасть. Це абсолютно точно. Це один з найбільших козирів у його внутрішній політиці. А я нагадаю вам, що Володимир Путін — це людина, яка багато своїх речей робить виключно для внутрішньої аудиторії, для росіян. які живуть дуже бідно, які ізольовані від усього світу, завдяки діям Путіна", — пояснила вона.

Також Яніна Соколова яскраво відповіла на пропозицію кремлівської пропагандистки Ольги Скабєєвої провести дебати кандидатів у президенти України.

"Я б, як багато хто в Україні, була б не проти, щоб ти до нас приїхала. І вийшла на поле на очах 80 тисяч українців. Єдина проблемка, що дебати довелося б ненадовго перервати. Ну, щоб зафіксувати рекорд Гіннеса — людина, яка була послана нах*й 80 тисяч разів протягом лише однієї секунди!" — заявила українська журналістка.

Український журналіст Роман Цимбалюк заявив, що мирний план Віктора Медведчука для Донбасу, який підтримали "Л/ДНР" і Москва, створювався безпосередньо в адміністрації президента Росії.

"Документ писали в Російській Федерації, на Старій площі. Там розташована Адміністрація президента РФ. Так звані представники, а точніше гауляйтери, які контролюють Донецьк і Луганськ, в частині якихось політичних рішень права голосу не мають. І якщо вони погоджуються, отже, вони отримали команду з Москви", — каже Цибмалюк.

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