Порєбрік News: у Росії пояснили, який президент України потрібен Путіну

Російські пропагандистські ЗМІ 20 березня висміювали гімн України і обурювалися через Володимира Путіна, якого не запросили на пам'ятні заходи до 80-річчя початку Другої світової війни. Також стало відомо, який президент України влаштує Кремль.

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Головний російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що Росія не має наміру вести переговори з Україною, оскільки її як державу незабаром нібито чекає загибель і розпад.

"Нам нема про що з вами перемовлятися. Ви не можете зрозуміти! Всі ваші політики несуть нісенітницю, вони не розуміють головного – ми не збираємося з вами перемовлятися. Нам нема про що з вами розмовляти! Ви зрозумійте, навіщо нам розмовляти з нацистським падаючим режимом? Навіщо нам з вами розмовляти? Нам не треба навіть з вами говорити – ми просто потім підберемо рештки", – загрозливо і самовпевнено заявив Соловйов.

Володимир Соловйов вибухнув їдкими жартами про національний гімн України.

"У вас гімн свій чи польський? Чим відрізняється від польського? Перший рядок це "ще не вмерла"? Треба пізніше передзвонити, коли померли? Її не померли ще? Ваші політики її доб'ють. Ви гімн ваш уважно читайте. Ваш гімн весь час говорить не про те, що ви будете жити, а про те, що ви ніяк померти не можете", – сказав Соловйов.

Відомий російський журналіст Олексій Венедиктов заявив, що президента Росії Володимира Путіна влаштує тільки такий новий глава України, який посіє в ній хаос.

"Якщо говорити про нашого, російського кандидата в Україні, у нас – містер хаос кандидат. Чим більше хаосу, чим слабкіше кандидат, тим Путін вважає, що це вигідніше Росії. Тому, власне, кандидати Тимошенко, Зеленський, Бойко, ще якісь люди – неважливо, проросійський чи ні. Ось містер хаос – це нас задовольнить", – сказав Венедиктов.

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що готовий був би поступитися своїм місцем лідеру гурту "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку. Після цих слів російські пропагандистські ЗМІ активно почали розганяти фейк про те, що шоумен нібито висловив готовність зняти свою кандидатуру.

Їх шпальти почали майоріти заголовками: "Зеленський готовий знятися з виборів заради Вакарчука".

Депутат нелегітимної Держдуми Росії Костянтин Затулін влаштував бурхливу перепалку з українським громадським діячем Вадимом Трюханом на російському телебаченні.

"Я хочу, щоб України з Бандерою не було. Хочу, щоб не було такої України, в якій герой – Бандера. Ще раз – я проти існування України під прапором Бандери", – роздратовано відрізав він.

Скандальна російська пропагандистка Ольга Скабєєва бурхливо відреагувала на рішення Польщі не кликати президента Росії Володимира Путіна на пам'ятні заходи до 80-річчя початку Другої світової війни.

"Польща навмисно не стала запрошувати російську делегацію на пам'ятні заходи, присвячені 80-й річниці початку Другої світової війни. Здоровий глузд підказує, що країна, яка зіграла вирішальну роль у звільненні світу від нацизму, повинна таки бути на подібних заходах. Але нинішній націоналістичний уряд Польщі думає, що політичний конформізм важливіше за історичну пам'ять. Іншого пояснення дипломатичному демаршу уявити неможливо", – скипіла Скабєєва.

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