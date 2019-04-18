Порєбрік News: у РФ оголосили українців ''бракованими росіянами''

Російські пропагандистські ЗМІ 17 квітня оголосили, що Україна перебуває під владою бісів, а українців назвали "бракованими росіянами".

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Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов виступив із маразматичною заявою про те, що владу в Україні захопили темні сили.

"У вас у країні біси правлять. Ось вони носяться з Томосом! Це ж усе біси! Вам треба Миколу Васильовича Гоголя перечитати. Він якраз багато правильного про вас писав", – сказав пропагандист.

Скандальний екс-нардеп Ігор Марков, який утік до Росії, виступив з образливою промовою про Україну та українців на російському телебаченні.

"Українці – це браковані росіяни. Це російські люди, яким зламали мізки, яким понівечили мову. Все, немає такого поняття і ніколи не було! Сто років тому нам це прищепили і ми досі в це віримо! Щоб прибрати наслідки, треба прибрати першопричину", – заявив він.

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював у лавах терористів "ДНР", заявив, що до Росії повинні відійти мінімум три українських міста.

"У тому вигляді, в якому Донбас контролює армія "Л/ДНР", Донбас де-факто вже Росія. Мене хвилює, що буде зі Слов'янськом, Харковом, Одесою", – зазначив він.

Facebook Захара Прилєпіна

Російський пропагандист Дмитро Стєшин після відвідування школи під Донецьком розповів, як у "ДНР" дітям зі шкільної лави нав'язують пропаганду, яка спонукає їх після закінчення навчання йти воювати.

"Дізнаюся з подивом, що всі підручники в школі російські, програми теж нічим не відрізняються. Є випускний клас – 11 осіб. Директор каже, що всі хлопці хочуть бути військовими. Показує мені буклет Донецького військового училища: "Одному хлопчикові в травні вже 17 років. Він каже: "Одразу піду воювати". Вони ж живуть серед військових", – розповів Стешин.

vesti-ua.com

Російський опозиційний політик Леонід Гозман виступив з яскравою промовою на російському телебаченні, в якій висміяв надмірний інтерес країни-агресора до виборів президента в Україні.

"Наша увага до їхніх виборів нагадує стару діву, яка дивиться в шпаринку, як люди займаються сексом, і каже, що вони займаються неправильно. У них вибори є, а у нас немає, на жаль. Вони толком не знають, хто у них буде президентом – ми знаємо все наперед. У них скандали і бардак, як і на всіх виборах, а у нас – стабільність цвинтаря, болота. У них – надії. У нас – безнадія", – сказав Гозман.

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