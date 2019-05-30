Порєбрік News: у Путіна раптово змінили тон заяв про Україну

Російська влада 29 травня заговорила про необхідність помиритися з Україною і почати відносини "з чистого аркуша". Також на росТБ розмріялись про єдине громадянство для двох країн.

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Депутат нелегітимної Держдуми Костянтин Затулін, обговорюючи роздачу на Донбасі російських паспортів, висунув ідею про єдине громадянство для України і Росії.

"Якщо президент Зеленський це сприйняв як якийсь особистий виклик, він про це сказав: "Ми будемо видавати українське громадянство". Ну, заради Бога! На це відреагував наш президент – ми всі отримаємо тоді українське, вони всі отримають тоді російське, і в такій формі відновиться загальний громадянський простір", – висловився Затулін.

Спікер російської Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила, що країна-агресор налаштована на повернення до добросусідських відносин з Україною.

"Ми готові працювати над відновленням і нормалізацією російсько-українських відносин. Але без диктату, без якихось придуманих умов з їх боку. Давайте почнемо з чистого аркуша. Розберемо, до чого ми дійшли і як це виправити. І будемо разом рухатися далі", – сказала Матвієнко.

Валентина Матвієнко tass.ru

Український журналіст Роман Цимбалюк розкритикував цинічне виправдання війни президентом Росії Володимиром Путіним і дав зрозуміти, що російськомовні українці не потребують його "допомоги".

"Путін каже: "Ми були змушені захищати російськомовних у Криму і на Донбасі". Ми російською мовою говоримо... Ми можемо російською мовою послати їх на три літери, і це не "ДНР", – заявив журналіст.

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