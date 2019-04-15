Порєбрік News: у Гіркіна розкрили таємницю, навіщо Кремлю Донбас

Кремлівська пропаганда 13-14 квітня обговорювала Україну в контексті можливої Третьої світової війни, а один з колишніх ватажків терористів "ДНР" пояснив, як Кремль використовує Донбас.

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Поплічник одного з перших ватажків "ДНР" Ігоря Гіркіна, терорист "Прапор" визнав, що Донбас цікавить окупантів виключно як джерело для легкої наживи і розграбування. Що стосується ідей "русского міра", то їх озвучують для прикриття злочинних дій перед місцевим населенням.

"Зараз за фактом — це фінансова яма для російських дрібних і середніх корупціонерів, які туди приходять і там смокчуть усе. Багато речей не доходять до людей, у тій самій армії. Все залишається ще в Ростові... Люди чиновницькі з Росії всіх, від військових до цивільних, розглядають як годівницю. Це грошове сафарі", — обурився терорист "ДНР".

Рада із зовнішньої та оборонної політики при МЗС Росії влаштувала засідання дискусійного клубу для обговорення теми "Світова війна або революція", де порушувалося питання України. Це свідчить про те, що країна-агресор готова на будь-які способи, аби підпорядкувати собі нашу країну, зазначив український журналіст Роман Цимбалюк.

"Якщо дуже сильний і об'єктивно потужний сусід живе в парадигмі "світова війна або світова революція", то таким країнам, як Україна, від цього нічого хорошого чекати не треба", — заявив журналіст.

Українська журналістка Яніна Соколова заявила, що агресивні заяви депутата нелегітимної Держдуми Володимира Жириновського можуть призвести до того, що рано чи пізно хтось завдасть удару на випередження по Росії.

"Є*ануті висловлювання людини з такими повноваженнями можуть рано чи пізно призвести до того, що по вас ї*ануть", — заявила Соколова.

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