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Порєбрік News: у Гіркіна розкрили таємницю, навіщо Кремлю Донбас

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Кремлівська пропаганда 13-14 квітня обговорювала Україну в контексті можливої Третьої світової війни, а один з колишніх ватажків терористів "ДНР" пояснив, як Кремль використовує Донбас.

Про це та багато іншого читайте у "Порєбрік News" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Поплічник одного з перших ватажків "ДНР" Ігоря Гіркіна, терорист "Прапор" визнав, що Донбас цікавить окупантів виключно як джерело для легкої наживи і розграбування. Що стосується ідей "русского міра", то їх озвучують для прикриття злочинних дій перед місцевим населенням.

"Зараз за фактом — це фінансова яма для російських дрібних і середніх корупціонерів, які туди приходять і там смокчуть усе. Багато речей не доходять до людей, у тій самій армії. Все залишається ще в Ростові... Люди чиновницькі з Росії всіх, від військових до цивільних, розглядають як годівницю. Це грошове сафарі", — обурився терорист "ДНР".

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Рада із зовнішньої та оборонної політики при МЗС Росії влаштувала засідання дискусійного клубу для обговорення теми "Світова війна або революція", де порушувалося питання України. Це свідчить про те, що країна-агресор готова на будь-які способи, аби підпорядкувати собі нашу країну, зазначив український журналіст Роман Цимбалюк.

"Якщо дуже сильний і об'єктивно потужний сусід живе в парадигмі "світова війна або світова революція", то таким країнам, як Україна, від цього нічого хорошого чекати не треба", — заявив журналіст.

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Українська журналістка Яніна Соколова заявила, що агресивні заяви депутата нелегітимної Держдуми Володимира Жириновського можуть призвести до того, що рано чи пізно хтось завдасть удару на випередження по Росії.

"Є*ануті висловлювання людини з такими повноваженнями можуть рано чи пізно призвести до того, що по вас ї*ануть", — заявила Соколова.

Детальніше про останні російські новини дивіться у випуску "Порєбрік News":

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Особи
Роман ЦимбалюкЯніна Соколова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Stockstill Rebecca
Stockstill Rebecca
Я залишила останню роботу і почала працювати в Інтернеті два місяці. Я виграв $ 29463 для керування веб-сторінками. Як? Я працюю в Інтернеті! Моя стара робота зробила мене нещасним. Тепер я можу сказати, що моє життя жахливо змінилося на краще !. Просто відкрийте посилання на цьому сайті та відвідайте картки тощо на домашніх носіях і більше карт дляя більш дoкладнoї інфoрмаці. ....... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> w­w­w­.­W­e­b­J­o­b­9­8­.­C­o­m
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Мотли Крю
Мотли Крю
Эта нерусь Соколова совсем с логикой не дружит))))
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