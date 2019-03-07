Порєбрік News: на росТБ пригрозили ''банд*рівській нечисті''

У РФ вибухнули новими істериками з приводу повалених в Україні радянських пам`ятників, а на Донбасі стало ще на одного терориста менше – українські військові ліквідували друга скандального письменника Захара Прилєпіна.

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Топ-пропагандист РФ Володимир Соловйов влаштував у прямому ефірі жорстку перепалку з українським експертом В`ячеславом Ковтуном. Приводом суперечки стала особистість Йосипа Сталіна. Українець вимагав прибрати його прах із Кремля.

"Зараз ми ще будемо всяку бандерівську погань слухати, кого нам звідки прибирати! Ви відновіть-но пам`ятники радянської епохи, відновить у Львові стелу народу-визволителю! Ми зараз вас за ніс будемо брати і тицяти, як собаку, у власне лайно, щоб знали, як капості робити!" – вибухнув рупор злочинного путінського режиму.

Як написав блогер Фашик Донецький на своєму сайті, Маргарита Пономаренко була коханкою російського терориста, але одного разу вирішила скористатися програмою СБУ "На тебе чекають вдома". Зізналась, що розчарувалась в ідеях "Новоросії". Вона так само як Світлана Дрюк, вона ж "Вітерець", прихопила із собою більше 16 Гб даних про окупантів. Ця інформація виявилась дуже цікавою.

"У Маргарити все буде добре. Ми скоро опублікуємо особовий склад танкістів "ДНР", які вона принесла на флешці. Дякую, Маргарита! Твої колишні товариші по службі будуть скоро в істериці", – написав блогер

Напередодні у зоні ООС українські військові ліквідували терориста "ДНР", командира роти в окупаційному батальйоні. Він виявився товаришем одіозного російського письменника-бойовика Захара Прилєпіна.

"Док загинув. Командир роти у нашому батальйоні. Мій друг", – написав скандальний письменник у соцмережі.

Начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов публікував у журналі "Військово-промисловий кур`єр" статтю, у якій повністю описав майбутні дії своєї держави в Україні. Про це стало відомо із відеоблогу українського журналіста Романа Цимбалюка. Він пояснив, що матеріал був опублікуваний ще 2013 року.

"Виявляється, начальник Генштабу розробив цю концепцію сучасної війни. Часто ми використовуємо словосполучення "гібридна війна". Але насправді вона справжня. Тому що у ній все справжнє – і жертви, і руйнування", – підкреслив журналіст.

"Це теорія про "їх там немає". А з приводу сил спеціальних операцій, давайте згадаємо, на кого обміняли громадянку Савченко? Правильно, на Александрова і Єрофеєва, хлопців із 3 бригади спецназу Тольятті. Це і є сили спеціальних операцій", – говорить він.

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