Порєбрік News: росіян налякали ''українськими людожерами'' на Донбасі

Російські пропагандистські ЗМІ 26 березня видали історію про бійців ЗСУ, які на сході України нібито їли печінку своїх ворогів. При цьому на росТБ визнали, що воювати з Україною за весь Донбас не готові.

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Автор ідеї "русского міра", пропагандист Сергій Кургінян заявив, що бійці ЗСУ на Донбасі нібито вривалися в ресторани і вимагали приготувати їм нутрощі своїх ворогів — терористів "Л/ДНР".

"Так, ми бачили, ми знаємо про тортури дітей, ми знаємо про те, як у ресторані кидали поліетиленові пакети і кричали: "Засмаж мені печінку мого супротивника!". Так, ми бачили таке, від чого мороз по шкірі!" — сказав неадекватний Кургінян.

Російський сенатор Олексій Пушков заявив, що Росія не готова до війни з Україною за територію всього Донбасу. За його словами, це виллється в занадто великі жертви для окупантів і у вічне збройне протистояння.

"Ми ніколи не говорили про те, що Донбас не є частиною України, ми визнаємо, що він частина України. По-друге, ви повинні розуміти, що таке вилучення Донбасу і приєднання його до Росії. Це постійний стан війни з Україною, ми повинні це розуміти", — сказав він.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова їдко відповіла на заклик США не розпалювати обстановку у Венесуелі і надати допомогу її народу.

"Якщо одна велика країна Західної півкулі припинить труїти народ Венесуели санкціями, а друга країна Східної півкулі і ціла низка міжнародних банківських структур розблокують мільярди доларів венесуельських грошей на своїх рахунках, то венесуельці і самі зможуть купити собі медикаменти і продовольство без допомоги "доброго Вашингтона". Спочатку "колективні будівельники демократії і захисники верховенства права" поцупили у Каракаса $30 млрд, обклали санкціями, а тепер з панського плеча вітамінки підкидають!" — заявила вона.

Марія Захарова

Журналіст пропагандистського телеканалу LifeNews Марат Сайченко розповів, як був захоплений бійцями ЗСУ. Сайченко зазначив, що разом зі своїм колегою по пропагандистського цеху Олегом Сидякіним став свідками бою поруч із аеропортом міста Краматорськ.

"Нас кудись привезли, вертоліт сів, на нас вдягли два пластикових мішки, замотали скотчем на шиї і посадили в якусь викопану яму. Коли тебе тягають, б'ють, штовхають, ти розумієш агресію, яка навколо тебе. Люди зі зброєю норовлять вигукнути на твою адресу якісь образи чи вдарити", — поскаржився він.

Український журналіст Роман Цимбалюк розповів, чому процес обміну полоненими між Україною і Росією не зрушується з мертвої точки.

"Позиція України зрозуміла — ми хочемо повернути своїх. А тут кум Путіна, пан Медведчук прямо говорить, що президенту Росії абсолютно наплювати на російських громадян. Таке враження, що ми хочемо поміняти, повернути щось цінне і пропонуємо якесь г*вно, вибачте за прямоту. Бо вони всіляко сахаються можливості повернути росіян до Російської Федерації. Нікому це не треба", — впевнений він.

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