Кремлівська пропаганда 10 червня активно обговорювала темношкірого кандидата у народні депутати України Жана Беленюка. Тим часом український журналіст вказав на нестиковки у заяві президента РФ Володимира Путіна про те, що росіяни і українці нібито є одним народом.

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Скандальна топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва похвалилася фото із українським спортсменом Жаном Беленюком, який балотується до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу".

"У списку "Слуги народу" опинився темношкірий український борець, призер Олімпіади у Ріо-де-Жанейро Жан Беленюк, який мав необережність сфотографуватися аж зі мною одразу після нагородження. Напевно, тоді він навіть у найстрашнішому сні уявити собі не міг, що стане депутатом Верховної Ради, але Україна — країна можливостей. Хоча для Жана Беленюка тепер можливостей немає жодних після цієї жахливої фотографії", — уїдливо зазначила Скабєєва.

Російський політолог Андрій Окара публічно присоромив топ-пропагандистів Кремля за поширення фейків про "громадянську" війну в Україні. Він нагадав їм, що терористів "Л/ДНР" підтримує Росія, і тому на Донбасі досі тривають бойові дії.

"Я не був на "громадянській" війні на Донбасі, бо там немає громадянської війни! Це донецька хунта, військові злочинці! Вони прикриваються ще підтримкою нашої країни, що взагалі жахливо і огидно", — емоційно заявив Окара.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що якщо захист російської мови та російської культури є політикою, то РФ цієї політики уникнути не може. Журналіст Роман Цимбалюк побачив у його словах виправдання війни проти України.

"Треба продовжувати "лагідну українізацію" і зменшити кількість приводів, які використовують росіяни, щоб атакувати Україну. Хоча це товариші талановиті, і вони обов'язково придумають щось нове", — попередив Цимбалюк.

Журналіст Роман Цимбалюк розгромив заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що нібито Україна сформувалася "на краю Російської імперії", і що всі українці раніше "вважали себе росіянами".

"Дивно — якщо всі були росіянами, то чому ж тоді Катерина ІІ у 1775 році наказала знищити Запорізьку Січ? Якщо ми говоримо про релігію, тоді центр православ'я на момент цього єднання, так би мовити, я говорю про Переяславську раду, перебував у Києві. Ну, і найголовніше — мова. Якщо мова була однаковою, то чому після 1654 року Російська імперія ухвалювала мало не кожні 10 років рішення, які забороняють використовувати українську мову? Щось знову тут не клеїться", — нагадав главі країни-агресора Цимбалюк.

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