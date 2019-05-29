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Порєбрік News: окупанти придумали "важкий іспит" для Донбасу

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Російська пропаганда 28 травня оголосила, що окуповані райони Донбасу будуть включені до складу РФ, коли складуть "важкий іспит через смерть, вбивство і приниження". Також у РФ не обійшли увагою повернення в Україну екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Про це та багато іншого читайте в "Порєбрік News" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Речник МЗС Росії Марія Захарова відреагувала на новину про повернення українського громадянства Міхеїлу Саакашвілі.

"Зеленський повернув громадянство України Міхеїлу Саакашвілі. Може, Наташа Корольова, тебе теж пустять на історичну батьківщину? У тебе побільше прав, ніж у Саакашвілі", – уїдливо заявила Захарова.

Порєбрік News: окупанти придумали "важкий іспит" для Донбасу

Марія Захарова

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Російський письменник Захар Прілєпін, який воював за терористів "ДНР", оголосив війну на Донбасі "іспитом" для входження регіону до складу Росії. Також він заявив, що на Донбас чекає "абхазький сценарій", а потім Москва приєднає його, як Крим.

"Ось такий складний іспит, щоб потрапити в Росію. Болісний, через смерть, вбивство, через приниження... Я заспокоюю себе тим, що вже зараз це Росія. Там російська освіта, економіка, університети, все там російське", – заявив Прілєпін .

Захар Прілєпін розповів, що в травні російські окупанти на Донбасі зазнали дуже великих втрат.

"Кладовище вже розрослося до якихось непристойних розмірів. Стріляють, вбивають. Це дурна нескінченність. Втрати бувають періодично, вони навіть більше, ніж у розпал літа 2014 року на якихось напрямках. Вбивають дуже багато", – сказав письменник-терорист .

Один з екс-ватажків терористичної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) розповів, як розстрілював своїх соратників у Слов'янську в 2014 році. Спочатку людей, звинувачених у військових злочинах, розстрілювали за вироком так званого трибуналу, а потім і зовсім без суду.

"Там була абсолютно потворна ситуація. Командир роти почав курити траву... А в одному зі взводів група харківських кримінальників стала провертати свої оборудки. Вони викрали місцевого підприємця, почали його катувати з метою отримання викупу... Рядових я відправив у штрафний підрозділ, а командирів розстріляв", – розповів терорист.

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Порєбрік News: у Росії "знайшли" для України заміну Зеленському

Політолог-українофоб Дмитро Куліков розповів безглуздий фейк про те, як ЗСУ "бомблять пенсіонерів" на Донбасі.

"Безпілотник прилетів і скинув гранату на жінку 70 років! Важкі поранення! Це при якому президенті відбулося? Той, який розповідав, що ніхто не буде плакати?! А щільність обстрілів, яка виросла за останній тиждень?!" – озвучив маячню путінський пропагандист.

Детальніше про останні російські новини дивіться у випуску "Порєбрік News":

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Марія ЗахароваЗахар ПрилепинІгор Гиркин (Стрєлков)
Місце
Росія
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Новини Росії
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Пионер Василий
Пионер Василий
"уже сейчас это Россия. Там российское образование, экономика, университеты, все там российское", – заявил Прилепин." Ну если "российская экономика", так я за них и рад и спокоен. К ебеней матери на белом катере - "в рАдную гОвень !!!
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Фомина Виктория
Фомина Виктория
Моя иcкрeнняя благoдарноcть вcем тeм, кто показaл мне этoт чудо-caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁o9gz0w Пpocто пpойдя oпpос получила почти полугoдовую зaрплату)) Пoльзyйтеcь, пoка еcть вoзможнoсть=)
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