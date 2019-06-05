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Порєбрік News: одіозний українець влаштував на росТБ демарш у прямому ефірі

1.7тЧитати матеріал російською

З ефіру пропагандистського телеканалу "Росія 1" з гучним скандалом вигнали українця Всеволода Непогодіна, який висміяв знесення пам'ятника маршалу Жукову і показав нецензурний жест терористові "ДНР". Також у РФ традиційно звинуватили Україну в нацизмі.

Про це та багато іншого читайте в "Поребрик News" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

На росТБ розгорівся скандал через висловлювання одеського письменника Всеволода Непогодіна про знесеному пам'ятнику маршалу СРСР Георгію Жукову в Харкові.

Непогодін потролив росіян заявою, що на місці знесеного маршала треба поставити "прижиттєвий пам'ятник Елтону Джону, як він займається вільною любов'ю". У відповідь рупори кремлівської пропаганди Ольга Скабєєва і Євген Попов обізвали українця божевільним.

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Письменника Всеволода Непогодіна вигнали з ефіру "Росія 1" за лайки і нецензурний жест на адресу терориста "ДНР" Данила Бессонова. Непогодін намагався перервати пряме включення з Донецька, в якому Бессонов озвучував фейки про обстріли нібито з боку ЗСУ.

"Непогодін в студію нашої програми більше не вхожий – ми його вигнали. Негідникам у нас точно не місце. Слухати думку Непогодіна надалі вважаю зневажливим у ставленні і до Донбасу, і до глядачів російського телебачення", – підкреслила російська пропагандистка Ольга Скабєєва.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в підтримці ідеології нацизму.

"В Україні, яка прагне до "європейських цінностей", де режим Порошенка оголосив державним святом день заснування Української повстанської армії – злочинної організації, винної в загибелі десятків тисяч мирних українців, білорусів, росіян, поляків, євреїв... Цим хлопцям сходить з рук все, включаючи прославляння фашистських підручних і махровий шовінізм щодо росіян та інших національних меншин", – обурився російський міністр.

Сергій Лавров

Сергій Лавров

interfax.ru

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Спікер російської Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила, що вважає Крим однією з опор РФ, оскільки "тут за переказами князь Володимир прийняв православ'я". Український журналіст Роман Цимбалюк з сарказмом нагадав їй, що Володимир Великий не мав абсолютно ніякого відношення до сучасної Росії.

"Напевно, правильно говорити не про духовні святині, а духовні скріпи. З Володимиром все зрозуміло – єдине, забула Валентина Іванівна сказати, що князь-то він київський", – підкреслив журналіст.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVПорєбрік NewsРосійсько-український конфліктросійська пропагандаФейки російських ЗМІ
Особи
Сергій ЛавровОльга СкабєєваВсеволод Непогодін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Зачем в интеллектуальные дискуссионные клубы приглашать истеричных чубатых дикарей? В Украине полно трезвомыслящих образованных людей для полноценного интересного общения, но нет - тащат в эфир весь свидомый мусор.
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Rusnak Nikolay
Rusnak Nikolay
Carpenter Oleg, ты через чур строг к не братьям, а веть их президент сколько лет развликал россиян и сейчас продолжает с высоких требун? Не демократичьно как то.
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Авакян Глеб
Авакян Глеб
Carpenter Oleg, чтобы показать зверюшек и с позором выгнать)
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