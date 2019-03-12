Порєбрік News: на росТБ пригрозили Україні ''неминучою загибеллю"

Російські ЗМІ 11 березня вибухнули новими обуреннями з приводу майбутніх виборів президента в Україні і пригрозили за нібито зраду Росії.

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Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов у прямому ефірі накинувся з обвинуваченнями на українців за те, що ті даремно віддалилися від Росії, і висловив упевненість, що подіями останніх п'яти років вони нібито самостійно наблизили свою країну до невідворотної загибелі.

"Я би хотів, щоб українці поставили собі одне запитання: чи варто на Майдані знищувати свою країну? Нічого, крім трагічних і жахливих результатів, для громадян України немає. Чи варто було втратити найбільший ринок, що був по сусідству, російський? Який годував і давав феноменальні можливості економічного зростання? Чи варто було проводити ось цей ідіотизм зі знущанням із власної історії і втоптувати могили своїх предків? Якщо ви відповідаєте на це "так", ну, доля ваша буде сумна. Зрадники в цьому світі живуть погано. Прокиньтеся, громадяни України!" — погрозливо висловився Соловйов.

Депутат нелегітимної Держдуми Костянтин Затулін прокоментував неможливість жителів окупованих його ж країною Криму і Донбасу голосувати на виборах президента України. Він заявив, що у Росії начебто є всі підстави не визнавати законність виборів в Україні.

"За наявної ситуації, ми це вже багато разів діагностували, вибори, що відбуваються, не можуть бути визнані представницькими, а отже законними. Бо величезна кількість громадян України в них не візьмуть участі. І якщо іти за логікою України, громадяни, які живуть у Криму, теж зобов'язані бути зарахованими, але вони абсолютно точно участі в цьому не братимуть. Так само як і не братимуть ті, хто живе у Донецьку, Луганську, ті, хто виїхав з України. Їм заборонено просто, їм не дають такої можливості. Відповідно, хто б не переміг, вибори ці — неповноцінні", — висловився Затулін.

На кремлівському пропагандистському телебаченні бурхливо відреагували на шведський фільм-катастрофу "Час розквіту" про російське вторгнення. За сюжетом Росія нападає на Швецію через відмову продовжувати будувати "Північний потік-2".

У фільмі є кадри, як країна-агресор знищує інфраструктуру країни, мирне населення, а проти тих, хто вижив, застосовує отруту, яка позбавляє людей пам'яті. Путінські пропагандисти намагалися висміяти задум режисерів, однак при цьому з недоречним цинізмом жартували про розв'язання їхньою країною війни і застосування скандально відомої отрути "Новачок".

Російські пропагандисти гнівно відреагували на зміну шевронів 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців. На них зображений череп і напис: "Україна або смерть". Рупори Кремля побачили в них паралель із символікою нацистської Німеччини і звинуватили українських захисників у підтримці гітлерівської ідеології.

Одіозна ведуча Ольга Скабєєва у прямому ефірі відразу скипіла гнівними обуреннями.

"Підтримати моральний дух українських Збройних сил вирішили, як це часто буває в Україні, з нацистським ухилом. З нагоди дня народження Тараса Шевченка 72-гу механізовану бригаду ЗСУ імені Чорних Запорожців нагородили нашивками з черепами на червоному фоні. Зрозуміло, що за випадковим збігом обставин, нові нашивки — просто копія 3-ї танкової дивізії СС "Мертвої голови"!" — сказала вона.

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