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Порєбрік News: у Росії "знайшли" для України заміну Зеленському

9.1тЧитати матеріал російською

Російські пропагандисти 25-26 травня закликали Кремль призначити "президента України у вигнанні". Також на росТБ розповіли страшилку про голодних українців-жебраків на Хрещатику.

Про це та багато іншого читайте у "Порєбрік News" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Скандальний російський політик Володимир Жириновський заявив, що Росія не повинна визнавати підсумки виборів в Україні і закликав Кремль призначити там "тимчасовий уряд" і свого президента — екс-нардепа-втікача від Партії регіонів Володимира Олійника.

"Ми повинні створити тимчасовий уряд на території "ДНР/ЛНР" на чолі з Азаровим, тимчасовим президентом призначити Олійника. Ми не повинні визнавати підсумки виборів в Україні. Такий проект постанови є, я буду прискорювати, щоб його включили до порядку денного і на підставі, якщо буде ухвалено цю постанову, президент (Путін. — Ред.) буде вправі заявити, що підсумки виборів він не визнає", — сказав Жириновський.

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Російський режисер, директор концерну "Мосфільм" Карен Шахназаров закликав президента України Володимира Зеленського заручитися підтримкою терористів "Л/ДНР" і влаштувати збройний переворот.

За його словами, це нібито єдиний спосіб врятувати Україну від розвалу, а Зеленського — від усунення з посади.

Колишній член Партії регіонів Володимир Олійник, який втік до Москви, видав маразм про те, що у Києві людям нібито нема чого їсти через зубожіння. У цьому, на його думку, винна екс-помічниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

"Що б я порадив Нуланд? Приїхати в Україну! От якщо вона вийде з цією торбою печива і пирогів на Хрещатик — розірвуть торбу, а потім її. Торбу, тому що люди голодні. Довели до злиднів! А її за те, що привели банду!" — висловився несамовитий Олійник.

Депутат Держдуми РФ Костянтин Затулін обурився через вимоги Міжнародного трибуналу ООН з морського права до Росії звільнити полонених українських моряків. Затулін дав зрозуміти, що Кремль не має наміру виконувати вимогу.

"Україна — це країна, яка нас зараз намагається вчити у міжнародних судах, наприклад, як ми повинні діяти... Україна, яка своїх власних законів не дотримується, ще нам розповідає, як ми повинні міжнародні або двосторонні домовленості виконувати", — їдко висловився парламентар країни-агресора.

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Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов розповів у ефірі своєї передачі анекдот, у якому образив Україну.

"Годі розповідати зараз ці дурниці про Україну! Не треба говорити, що Україна — це найгірше місце в Європі. Не треба говорити, що в Україні все погано. Це не відповідає дійсності. Я особисто був в Україні. Чудові люди, чудова їжа. Це дійсно один із найкращих готелів у Москві", — єхидно заявив Соловйов.

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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Фу москавелики розвонялись.
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Chesny Victor
Chesny Victor
Сборище сказочных дебилов, под управлением пристарковатой "Моли". Сценаристы бльть.
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Украинцы, ну если вам нашли президента у нас в изгнании, тем более что чудика, который несёт чушь и мелет небылицы, то можете себе представить, каким он будет президентом.
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