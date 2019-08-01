Порєбрік News: на росТБ здійняли гвалт через українськи танки

Російські пропагандистські ЗМІ істерично відреагували на навчання українських танкістів на Донбасі. Також у РФ пообіцяли, що Україна без російського газу замерзне і розпадеться на шматки.

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На російському пропагандистському телебаченні виник ажіотаж через церемонію перепоховання у Львівській області воїнів дивізії "Галичина". Україну звинуватили в підтримці нацистської ідеології.

"В останню путь військових злочинців проводили урочистим залпом військовослужбовці ЗСУ. Місцевий священик ПЦУ пообіцяв мертвим есесівцям Царство Небесне. Особлива увага на дрес-код гостей – виключно нацистська форма, вишиванки. Кошмар!" – обурилася пропагандистка Ольга Скабєєва.

Терорист "ДНР" Євген Кириленко, який є рідним братом глави Донецької ОДА Павла Кириленка, дав скандальне інтерв'ю для російського пропагандистського телеканалу "Росія 1".

"Ми вже зрозуміли, що у нас досить-таки різні політичні погляди, я б навіть сказав діаметрально протилежні. Ну, і після цього ми якось в телефонному режимі висловили один одному, може бути, не сильно м'яко свої точки зору, після чого просто припинили спілкуватися. Я сказав, що не "укроп" і проти бандерівців. Відкриваю "Яндекс", читаю першим рядком: "Главою призначений брат сепаратиста", – заявив зрадник України.

Російський пропагандист Євген Попов заявив про те, що взимку Україна нібито замерзне без газу з країни-агресора.

"Країну чекає найгірший сценарій з усіх можливих. Уже малюють такі сумні картини. Щоб пережити цю зиму, закачувати газ в підземні сховища незалежної почали вже зараз, причому якісь просто неймовірні, максимальні обсяги. Замерзнуть, і буде інший Майдан", – заявив Попов.

Російський режисер Карен Шахназаров, що підтримує путінську окупаційну політику, заявив, що Україна нібито розпадеться, якщо не відмовиться від проросійськи налаштованої частини свого суспільства.

"Україна це великий осколок радянської та Російської імперії, що вийшов в результаті дурниці російських політиків, які відштовхнули цю частину. Тепер Україні треба перш за все визначатися – або вона робить мононаціональну державу, але тоді вам треба по-доброму відмовитися від тієї частини суспільства, яка не хоче з вами бути, або вам потрібно зберігати багатонаціональний характер з орієнтацією на Росію. Іншого шляху немає!" – заявив російський режисер.

Пропагандистка Ольга Скабєєва вибухнула обуреннями через масштабні військові навчання ЗСУ на одному з полігонів у зоні ООС на Луганщині.

"Якщо Зеленський десь на пляжі регоче, це не мирний сигнал. Головний сигнал – це танкові навчання в Луганській області. Ось це сигнал для людей! Нам навчання не подобаються! Ми не розуміємо, як ти збираєшся реінтегрувати Донбас одночасно цей самий Донбас танками (наповняючи. – Ред.), понтонні мости наводячи! Це дивно виглядає – Волкер на війні і танкові навчання. А так-то ви, природно, миротворці!" – вигукнула Скабєєва.

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