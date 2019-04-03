Порєбрік News: на росТБ запропонували Україні дружбу на нових умовах

Кремлівська пропаганда 2 квітня заявила про розпад України на три частини і обговорила найбільш проросійського кандидата у президенти. Також Україну закликали знову подружитися з РФ, але при цьому повністю віддати їй південні та східні області.

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Скандальна російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що після першого туру виборів президента Україна нібито розвалилася на три частини.

"Україна розвалилася на три частини. Подивіться на результати виборів: частина — за Порошенка, частина — проти Порошенка, частина — за Бойка. Три України зараз існує! Наш прогноз збувається", — єхидно зауважила пропагандистка.

Скандальний російський політик Володимир Жириновський заявив, що Володимир Зеленський імпонує йому як кандидат у президенти України.

"Ніхто в Росії не бажає перемоги Порошенка! Забудьте це слово! Ні про яку перемогу Порошенка навіть і говорити не треба! Але якщо там залишається Зеленський... Ну, ім'я його мені подобається, я теж Володимир, і Ленін був Володимир, і у Кремлі сидить Володимир. Карта чудова!" — сказав він.

Володимир Жириновський заявив, що після припинення дії договору про дружбу між Україною і Росією країна-агресор нібито має повне право не визнавати кордони і ввести свою армію на чужу територію.

"Давайте укладати новий договір про дружбу, вже без Криму, Донбасу і Луганська. Але, напевно, вся південно-східна Україна має відійти до Росії. Лише за цих умов західна Україна може вступити до Євросоюзу, до НАТО", — додав Жириновський.

Російський режисер, генеральний директор концерну "Мосфільм" Карен Шахназаров висловив розчарування тим, що на виборах в Україні немає жодного по-справжньому проросійського кандидата.

"Я, на жаль, тут дійсно не побачив нікого проросійського. Навіть пан Бойко, який викликає у мене щиру повагу, ніякий не проросійський кандидат. Це, насправді, для Росії — варіант другого Кучми", — сказав він.

Екс-ватажок "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що на Білорусь, як і на Україну, чекає прірва, якщо вони підуть шляхом боротьби за незалежність.

"В кінці і в України, і у Білорусі, що б не робили, до яких би тактичних дій не вдавалися різні фланги чинних еліт, вони все одно приведуть до прірви. Відкладеної або близької, але тим не менш", — самовпевнено заявив Стрєлков.

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