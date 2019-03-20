Порєбрік News: на росТБ озвучили терміни окупації України

Кремлівська пропаганда 19 березня придумувала нові виправдання анексії Криму, а також міркувала про можливості поглинути Україну в найближчі 10 років.

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Депутат нелегітимної Державної думи Костянтин Затулін заявив, що Росія нібито була змушена анексувати Крим, щоб "розрахуватися з боргами" перед його жителями.

"Коли ми ухвалювали рішення про те, чи погодитися на входження Криму, на здійснення його волі тут в Росії, то ми цим самим повертали кримському населенню борги. Бо у 1991 році вони чітко висловили на референдумі свою волю не бути в Україні. Вони проголосували у 1991 році на першому загальнокримському референдумі у січні 1991 року за те, щоб вони були прямим учасником союзного договору. Тобто вийшли з України, щоб членствувати в загальному СРСР", — сказав Затулін.

Скандальний російський політик Володимир Жириновський вважає, що Росія не повинна обмежуватися окупацією Криму і Донбасу. Він закликав прибрати до рук всю територію України протягом найближчого десятиліття.

"Луганськ і Донецьк були, на жаль, у складі України за рішенням після 1917 року. Колись вони були у складі Російської імперії. Тому тут треба думати про те, що ми не повинні по шматочку відбирати і на 100 років розтягувати, а, мабуть, це має відбутися в найближчі 10 років, коли російський народ возз'єднається", — заявив Жириновський.

Президент Росії Володимир Путін публічно визнав, що доходи жителів тимчасово окупованого Криму непорівнянні з цінами на півострові. На цей нюанс у його виступі, присвяченому п'ятиріччю анексії, звернув увагу український журналіст Роман Цимбалюк.

"Це що ж виходить?! Що на російські пенсії, які в абсолютних цифрах більші за українські, можна купити стільки ж або менше? Це що ж виходить?! Що трішечки кинули кримчан, обіцяючи манну небесну?" — запитує Цимбалюк.

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