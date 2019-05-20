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Порєбрік News: на росТБ оголосили українську мову головною загрозою для українців

16.5тЧитати матеріал російською

Кремлівська пропаганда оголосила, що ухвалений в Україні закон про державну мову "позбавив майбутнього" українську молодь. Тим часом жителі окупованого Криму знову безуспішно покликали на допомогу президента РФ Володимира Путіна.

Про це та багато іншого читайте у "Порєбрік News" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов вибухнув образами на адресу українського журналіста Андрія Метльова і заявив, що росіяни після смерті потраплять до раю. Його розлютила фраза опонента на підтримку ідей Майдану.

"Ви ж атеїст! У вас немає ані ідей, ані зерна! Ви лише повинні знати: коли ви помрете, ви згниєте! І душі у вас немає! Ось і все, що ми маємо знати про атеїстів. Вам не буде Царства Небесного, розумієте? Вас з'їдять хробаки і все. Оце ваша доля. А ми потрапимо до раю!" — звернувся головний рупор путінського режиму до українського гостя студії.

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Російський політолог Володимир Корнілов заявив, що Україна позбавила майбутнього своє молоде покоління ухваленням закону про державну мову.

"Я навіть не буду говорити про порушення прав мовних елементарних мільйонів людей, про порушення міжнародних зобов'язань і угод, які Україна на себе взяла! Вони навіть не розуміють, яку вони підлість для свого ж майбутнього покоління зробили! Уявіть: діти закінчують дитячий садок, школу, виші і ніколи ніде не вчать свою рідну мову! Говорити нею вони вміють, але писати ні. Українську вони в побуті не використовують — в результаті вони не знають жодної мови. Вони не розуміють, що підривають власні освіту, культуру, майбутнє покоління!" — вибухнув фейками рупор Кремля.

Спікер МЗС Росії Марія Захарова вирішила похвалитися тим, що на переговорах міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова і генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда російський прапор був більшим за європейський.

Через свій пост у соцмережах Захарова стала об'єктом для насмішок інтернет-користувачів — їй порадили порівняти не розмір прапорів, а рівень життя в Росії та ЄС.

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Президенту Росії Володимиру Путіну поскаржилися на дорожнечу життя в окупованому Криму та відсутність розвитку на півострові бізнесу та інфраструктури. Низку гучних претензій до лідера країни-агресора озвучила на медіафорумі ОНФ журналістка із Севастополя Анна Шустер.

Путін вважав за краще не дати на всі ці питання конкретної відповіді і лише обнадіяв журналістку, сказавши, що ситуація з цінами нібито налагодиться після того, як запрацює залізнична гілка Кримського мосту.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVросійська пропагандаФейки російських ЗМІРосійсько-український конфліктПорєбрік News
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Правильно,на собачьей хрюнве балакает только тупое хохлобыдло!
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
все верно будущие поколения не будут знать русского
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IGGI IGGI
IGGI IGGI
Увидел как то учебник по высшей математике на укромове..Долго ржал.. Короче - пидра хуй не пидра хуй все равно получишь ..уй...
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