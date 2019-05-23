Порєбрік News: на росТБ назвали несподівану перешкоду для миру з Україною

Російська пропаганда 22 травня оголосила українську мову головною перешкодою для нормалізації відносин України та РФ і зажадала від Києва скасування закону про статус державної мови.

Про це та багато іншого читайте у "Порєбрік News" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Скандальна кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва видала фейк про те, що більшість українців нібито протестує проти ухваленого в Україні закону про державну мову. Крім того, вона висунула претензії до нового президента України Володимира Зеленського через його бездіяльність щодо цього.

"Чому він не скаже про скасування того самого закону?! Людей нудить від цього закону! 73% українців проти закону, що забороняє російську мову! Зеленський мовчить! Як же так?!" — викрикнула неадекватна пропагандистка.

Депутат нелегітимної Держдуми Костянтин Затулін заявив, що відносини між Україною і Росією не стануть нормальними, доки Київ не скасує закон про українську мову.

"Взагалі-то цей закон, ухвалений щойно, і є насправді перешкодою для будь-якої нормалізації. Україна з країни "Україна — не Росія" перетворюється на країну, яка намагається переслідувати власних громадян за те, що вони росіяни і за те, що вони говорять російською мовою. І це не вирубаєш сокирою", — висловився Затулін.

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов зганьбився безглуздими жартами, в яких він намагався перекручувати українську мову.

"Володимир Зеленский с Кыива попросил Парубия, который не выговаривает половину звуков, собрать внеочередной заседание Райды из Кыева", — прокоментував рупор путінського режиму новини з України, перекручуючи кожне слово (в цитаті збережено стилістику автора).

Українська журналістка Яніна Соколова висміяла ажіотаж у російських ЗМІ навколо хокейного матчу, в якому зіграв президент Росії Володимир Путін. Журналістка звернула увагу, що всі гравці намагалися уникати наближення до Путіна під час гри, щоб не зіпсувати "образ ідеального хокеїста".

"Я не знала, що у Путіна чумка! Чому всі від нього сахаються? Чи у нього сказ? Це ж його Шойгу заразив!.. Все, не можу це далі дивитися. Там жодного розвитку і жодної драматургії. Просто від початку і до кінця — Путін настільки п*здатий, що грає в хокей навіть краще, ніж Фетисов і Буре", — заявила телеведуча.

Детальніше про останні російські новини дивіться у випуску "Порєбрік News":

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.