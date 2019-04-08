Порєбрік News: на КремльТБ пересунули кордон України до Києва

Кремлівські пропагандистські ЗМІ 6-7 квітня обговорювали перенесення кордону України у бік Києва і ставили "діагнози" українським кандидатам у президенти. Пропагандист Андрій Норкін, обговорюючи Україну, перехвилювався настільки, що його забрала швидка.

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Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов влаштував на своїй передачі сварку зі скандальним українцем В'ячеславом Ковтуном, який внесений до списку сайту "Миротворець".

Рупор путінського режиму назвав українські вибори нечесними і такими, що фінансуються США. У відповідь Ковтун заперечив йому: "Гроші ми витрачаємо свої!.. А ті, хто нас вчать — f*ck you!"

Зі свого боку Соловйов відповів на матюки одіозного українця, який зображує роль експерта, відвертими погрозами: "Ти ще раз так скажеш — отримаєш по голові. Причому отримаєш капцем. Ще раз ти дозволиш собі, я тобі просто капцем дам по голові!"

На ефірі у Володимира Соловйова почали обговорювати можливість зсуву кордону Росії до столиці України — Києва. Першим таку ініціативу висунув скандальний українофоб, директор Центру вивчення країн Близького Сходу і Центральної Азії Семен Багдасаров.

"Ми не розуміємо, де кордон України? Мені здається, у мене з географією погано. Я думаю, десь у районі Києва кордон має бути? З тією маленькою частиною, яка буде називатися псевдо-Україна", — сказав неадекватний рупор Кремля.

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював на боці терористів "ДНР", заявив, що Україна має "забути про Донбас".

"Зараз почнеться паспортизація (видача російських документів. — Ред.) Донецьких і Луганських областей, наскільки кажуть мої товариші. І після цього Київ може сміливо забути про Донбас... Я б вважав за краще, щоб у Києві відбувся Майдан. Це допомогло б припинити бомбардування і обстріли на Донбасі", — нахабно висловився терорист Прилєпін.

Захар Прилєпін, який воював за "ДНР", зізнався, що причиною будь-якої війни є не патріотичні настрої, а фінансові інтереси тих, хто її розв'язує.

"За кожною війною стоять колосальні фінансові та політичні інтереси, а зовсім не якісь там мілітаристи і патріоти, яким все не терпиться", — заявив він.

Скандальний російський сенатор Олексій Пушков бурхливо відреагував на новину про те, що кандидати у президенти України здавали аналізи.

"Здача аналізів на алкоголь і наркотики кандидатами перед дебатами — безсумнівний внесок України у світову виборчу практику. Це передбачає, щонайменше, підозри або вказівки на те, що кандидати можуть бути наркоманами або алкоголіками. Інакше навіщо аналізи?" — написав одіозний Пушков.

Російському пропагандисту Андрію Норкіну, ведучому програми "Місце зустрічі" на НТВ стало погано просто посеред ефіру про Україну. Зі студії його відвезла швидка допомога. На телеканалі, де працює рупор Кремля, повідомили, що він пішов на лікарняний.

У соцмережах відреагували на подію жартами про те, що кремлівські пропагандисти "вже труяться власною злістю".

Журналіст Роман Цимбалюк попередив сербського снайпера "ДНР" Деяна Берича, який став частим гостем на брифінгах у спікера МЗС РФ Марії Захарової, що він постане перед Гаазьким трибуналом.

"Ця людина — відомий сербський снайпер "Декі". А тепер він ходить на брифінги до Марії Володимирівни. І, до речі, він чомусь теж не цікавиться долею таких самих орків, як він, яким пощастило менше і які перебувають у нас у полоні... Сподіваюся, Гаага-мама таких "героїв" рано чи пізно дочекається", — заявив Цимбалюк.

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