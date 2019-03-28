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Порєбрік News: на КремльТБ сказилися через УПА і набрехали про Донбас

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Російські пропагандистські ЗМІ 27 березня в десятки разів завищили кількість загиблих за роки війни на Донбасі людей. Також на росТБ розповіли про жителів Львова, які "вбивали євреїв жовто-блакитними пов'язочками", і похвалили СБУшника-зрадника, який втік до РФ.

Про це та багато іншого читайте в "Порєбрік News" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов бурхливо відреагував на набуття чинності законом України про прирівнювання воїнів УПА до ветеранів війни. Він звинуватив українських націоналістів у масових вбивствах мирного населення в роки Другої світової війни, геноциді євреїв та інших жахах.

Він заявив, що не німці і не добровольці СС, а мирні жителі Львова ініціювали єврейські погроми і вбивство людей під час гітлерівської окупації.

"Бігали і добивали, чим могли, жовто-блакитними пов'язочками. Може, розшукати їх всіх і теж прирівняти до ветеранів?" – обурився скандальний пропагандист.

Новини
Порєбрік News: росіян налякали ''українськими людожерами'' на Донбасі

Скандальна російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що на Донбасі за часи війни нібито загинули 200 тисяч людей.

"Те, що ви російських спостерігачів не пускаєте – це законно? Незаконно! Те, що у вас у списках виборців Захарченко і Янукович – це законно? Ні, це незаконно! Те, що у вас 200 тисяч загиблих на Донбасі будуть ніби обирати президента – це законно?!" – скипіла Скабєєва.

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що скандальний екс-співробітник СБУ Василь Прозоров, який втік до Росії, у лавах української спецслужби виконував бойове завдання.

"Про те, що витворяли ті самі "херої" (так пропагандист називає захисників України. – Ред.), стало відомо завдяки, як я розумію, офіцеру нашої розвідки, який виконував завдання у лавах СБУ. Що має назавжди позбавити ілюзії Україну про те, що ми не знаємо і що ми залишаємо вас без нагляду", – зухвало висловився рупор Кремля.

Новини
Порєбрік News: у Росії злякалися появи "другої України"

Фракція ЛДПР скандального Володимира Жириновського внесла до нелегітимної Держдуми Росії проект заяви "Про невизнання підсумків виборів президента України". Ініціатива викликала захват у кремлівських пропагандистів і розсмішила українську громадськість.

Ольга Скабєєва почала розхвалювати лідера ЛДПР. "Володимир Вольфович – чудовий. Фракція ЛДПР внесла до Держдуми проект заяви "Про невизнання підсумків виборів президента України". Вибори пройдуть 31 березня. Проект заяви винесуть на пленарне засідання 2 квітня. ЛДПР – це, звичайно, всього 40 депутатів у Держдумі. Але чим чорт не жартує", – заявила вона.

Володимир Жириновський

Володимир Жириновський

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Особи
Володимир ЖириновськийОльга СкабєєваВолодимир Соловйов
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Моразм на маацкуовії міцніє. Біснуються зколінвстаючі🐐💨 Мордор,це величезна палатаN6.Деградуююча нація рашистів.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Селюки-рагули из УПА умели тильки воевать с жинками и детьми в Бабьем Яру,на Волыни и в Хотыни. Да еще отважно и гидно охраняли пленных в Освенцеме и Майданеке и топили крематории евреями,под руководством ваффенSS
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