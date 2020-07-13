Пономарьов назвав конституційні зміни в РФ помилкою Путіна

Колишній депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов вважає, що затія з конституційними змінами в Росії стала помилкою Володимира Путіна.

В інтерв'ю OBOZREVATEL він сказав, що це свідчить про те, що президент Росії відірваний від реальності.

"Це голосування (за поправки в Конституції) показало, що у нього немає більшості. І показало це, найголовніше, російській еліті, яка якраз займалася усіма цими фальсифікаціями. Досі їм треба було додавати голоси тому, хто і так переможець. Тобто побільше намалювати "Єдиної Росії", яка і так посіла перше місце, побільше намалювати Путіну, який і так був вище 50%. Зараз він програв, і тим самим треба було повністю поміняти реальний результат голосування", – зазначив політик.

За словами Пономарьова, зниження популярності Путіна бачили і раніше, а тепер виходить, що він перестає бути єдиними джерелом влади в країні.

"Більшість уже відмовила йому в підтримці. Судно почало тонути, губернатори і чиновники це вже наочно побачили. Це якісна зміна, вкрай несприятлива для Кремля. Звичайно, вся ця затія з Конституцією – це помилка Путіна, наслідок відриву від реальності. Думаю, це і непогано", – наголосив він.

Раніше Пономарьов заявив, що Путін буде при владі до смерті, проте навряд чи на нинішньому посту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 липня в Росії вступили в силу поправки до Конституції, за які раніше проголосували росіяни. Серед іншого вони дозволяють чинному президенту Володимиру Путіну ще два рази поспіль переобиратися на цю посаду.