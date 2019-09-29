Помолодшав? У мережі помітили дивну метаморфозу Путіна

У мережу потрапило архівне фото президента Росії Володимира Путіна з президентом Франції Жаком Шираком. На знімку 15-річної давнини російський лідер виглядає старше, ніж його колега.

Відповідне фото опублікував у Facebook блогер Олексій Голобуцький.

"Путін летить на похорон Жака Ширака. А були ж часи, коли Путін був старший від Ширака!))", – написав блогер і уточнив, що знімок – 2005 року.

Відзначимо, що Путін на 20 років молодший за екс-президента Франції.

facebook.com/aleksej.golobuckij

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін поїде в Париж на церемонію прощання з колишнім президентом Франції і своїм другом Жаком Шираком, яка відбудеться 30 вересня.

Колишній президент Франції Жак Ширак помер 26 вересня у віці 86 років.

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