Головна Новини
29 вересня • оновлено в 14:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Помолодшав? У мережі помітили дивну метаморфозу Путіна

15.2т Читати матеріал російською

У мережу потрапило архівне фото президента Росії Володимира Путіна з президентом Франції Жаком Шираком. На знімку 15-річної давнини російський лідер виглядає старше, ніж його колега.

Відповідне фото опублікував у Facebook блогер Олексій Голобуцький.

"Путін летить на похорон Жака Ширака. А були ж часи, коли Путін був старший від Ширака!))", – написав блогер і уточнив, що знімок – 2005 року.

Відзначимо, що Путін на 20 років молодший за екс-президента Франції.

Помолодшав? У мережі помітили дивну метаморфозу Путіна

facebook.com/aleksej.golobuckij

Новини
Новий Трамп? У Путіна з'явився ще один впливовий друг: що про нього відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін поїде в Париж на церемонію прощання з колишнім президентом Франції і своїм другом Жаком Шираком, яка відбудеться 30 вересня.

Колишній президент Франції Жак Ширак помер 26 вересня у віці 86 років.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Олексій Голобуцький Володимир Путін Жак Ширак
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
14
Коментарі
18
49
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
9
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Для рассеян Пу-живее живых..Радуйтесь недалекие..Пейте осанны,пишите оды ему..Да,только после того,как он покинет этот мир,вы же начнете проклинать его..Это же в вашей скверной ментальности...Аминь!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Komikov Sergio
Komikov Sergio
лицо расеи...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Колесниченко Вiталіи́
Колесниченко Вiталіи́
Эх! Как прекрасен вид палаючих россиянских дуп по утру! Обозу респект за такой пейзаж. Отца российской демократии обидели. Печалька, однако.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки

ads pixel