"Помітні гроші при тотальних злиднях": як і навіщо жителі СРСР здавали пляшки

Пункти прийому пляшок і банок в СРСР стали широко з'являтися в 1970-і роки. Сам процес збору і здачі тари розглядалися в якості серйозного бізнес-підприємства, здатного помітно поповнити сімейний бюджет.

Як пише блогер Максим Мирович, "склотара" почала з'являтися в Союзі приблизно з початку 1960-х років. Ціна пляшки становила близько 10% від вартості вина, близько 5% від вартості горілки і половину від вартості пива.

Часто пункти прийому пляшок знаходилися в одному приміщенні з продуктовими магазинами. Приймальники стежили за тим, щоб пляшки були без сторонніх запахів і етикеток. Навесні можна було часто побачити, як жителі СРСР масово відмивають пляшки прямо в калюжах.

Як в СРСР здавали пляшки maxim-nm.livejournal.com

"Порожні пляшки в СРСР здавали абсолютно всі верстви населення – за півлітрову пляшку з-під молока в пункті прийому склотари давали 15 копійок, за літрову – 20. П'ятдесят літрових пляшок з-під молока коштували 10 рублів – червонець при середньорадянській зарплаті в 120-150 рублів і тотальній убогості був цілком помітними грошима", – пише автор.

Як в СРСР здавали пляшки maxim-nm.livejournal.com

Були також і ті, хто ходив по району і збирав пляшки. Через це було звичайним явищем, як бездомні або любителі регулярно випити буквально б'ються за порожню тару.

"Ще в деяких місцях можна було отримати за кілька порожніх пляшок не гроші, а одну повну, така схема була популярна за часів дефіциту", – додав блогер.

Як в СРСР здавали пляшки maxim-nm.livejournal.com

Раніше OBOZREVATEL писав, скільки коштували б автомобілі СРСР на нинішні гроші. Наприклад, ЗАЗ-968 обійшовся б в $16 000.

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