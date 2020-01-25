Помічник Путіна залишив свій пост через Україну

Помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков покинув державну службу.

Причиною залишення ним посади стала "зміна курсу на українському напрямі". Про це повідомив директор Центру політичної кон'юнктури РФ Олексій Чеснаков в своєму Telegram-каналі.

За його словами, в найближчий місяць Сурков "займеться медитацією", а після цього повідомить про свої подальші плани.

Владислав Сурков ИноСМИ

"У зв'язку зі зміною курсу на українському напрямі В.Сурков пішов з державної служби. Протягом найближчого місяця він буде займатися медитацією. Після цього обіцяв повідомити про причини прийнятого ним рішення і про подальші плани", – написав Чеснаков.

Відзначимо, що Сурков обіймав посаду помічника президента РФ з 2013 року.

Раніше OBOZREVATEL писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, чому йде на прямий діалог з главою Росії Володимиром Путіним.

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