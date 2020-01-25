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25 січня • оновлено в 08:24
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Помічник Путіна залишив свій пост через Україну

4.7т
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Помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков покинув державну службу.

Причиною залишення ним посади стала "зміна курсу на українському напрямі". Про це повідомив директор Центру політичної кон'юнктури РФ Олексій Чеснаков в своєму Telegram-каналі.

За його словами, в найближчий місяць Сурков "займеться медитацією", а після цього повідомить про свої подальші плани.

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Владислав Сурков

Владислав Сурков

ИноСМИ

"У зв'язку зі зміною курсу на українському напрямі В.Сурков пішов з державної служби. Протягом найближчого місяця він буде займатися медитацією. Після цього обіцяв повідомити про причини прийнятого ним рішення і про подальші плани", – написав Чеснаков.

Відзначимо, що Сурков обіймав посаду помічника президента РФ з 2013 року.

Раніше OBOZREVATEL писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, чому йде на прямий діалог з главою Росії Володимиром Путіним.

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Автор
Карина Бондаренко
Особи
Владислав Сурков Володимир Путін
Місце
Росія
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