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17 березня • оновлено в 18:25
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Померла вдова Юрія Гагаріна

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Вдова радянського космонавта Юрія Гагаріна Валентина померла на 85-му році життя.

Про це повідомила пресслужба Центру підготовки космонавтів РФ.

Юрій Гагарін із дружиною Валентиною

Юрій Гагарін із дружиною Валентиною

Валентина Гагаріна (в дівоцтві Горячьова) народилася 15 грудня 1935 року в Оренбурзі.

27 жовтня 1957 року в Оренбурзі вона вийшла заміж за льотчика Юрія Гагаріна.

Після смерті чоловіка жила в Московській області, не давала інтерв'ю.

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Особа
Юрій Гагарін
Місце
Росія
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