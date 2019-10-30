Померла найстаріша людина у світі. Фото

У селищі Алчан Астраханській області Росії померла найстаріша мешканка планети Танзіля Бісембеева.

Їй було 125 років. Про це повідомляє "Російська газета". Похорон відбувся на родовому сільському кладовищі.

Росіянка була внесена до Книги рекордів Росії і з січня 2019 року вважалась найстарішою людиною на планеті. У той же час в Книзі рекордів Гіннесса найстарішою людиною на планеті, чий вік був підтверджений документально, вважається француженка Жанна Кальман, яка прожила 122 роки і 164 дні.

Згідно з книгою Гіннеса, на даний момент найстаріша людина на планеті – японка Кане Танака. Їй 116 років.

Померла найстаріша мешканка планети Танзіля Бісембеева Книга рекордів Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці січня 2019 року померла найстаріша українка.

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