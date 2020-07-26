Померла авторка одного з найзнаменитіших текстів часів перебудови в СРСР: чим вона розлютила владу

У Санкт-Петербурзі на 82-му році життя померла російська публіцистка і політикиня Ніна Андрєєва.

Про смерть Андрєєвої повідомив сайт незареєстрованої Всесоюзної комуністичної партії більшовиків, яку вона очолювала.

Ніна Андрєєва здобула популярність під час перебудови, в березні 1988 року, після публікації її листа під назвою "Не можу поступатися принципами" до редакції газети "Радянська Росія".

У листі – вперше в офіційній радянській пресі – містилася критика проведеної Михайлом Горбачовим політики перебудови з ортодоксальних комуністичних позицій, зокрема, прозвучали аргументи на захист Йосипа Сталіна. Ім'я Ніни Андрєєвої стало прозивним позначенням сталіністів, а її лист став відомий як "маніфест антиперебудовних сил".

На момент публікації листа Андрєєва була викладачкою кафедри фізичної хімії Ленінградського технологічного інституту. Авторка засуджувала як критику на адресу Сталіна і радянського минулого, так і всіх, хто, на її думку, в рядах КПРС відхилявся від принципів марксизму-ленінізму.

Ніна Андрєєва vkpb-skb.ru

Матеріал був сприйнятий як сигнал до нового політичного курсу. Статтю високо оцінив член Політбюро Єгор Лігачов, який вважався другою людиною в партії. Він згодом заперечував, що сам був ініціатором публікації цієї статті чи її автором.

Горбачов на засіданні Політбюро виступив з її засудженням, і 5 квітня 1988 року офіційний орган ЦК КПРС "Правда" опублікував статтю "Принципи перебудови: революційність мислення і дій", в якій текст Андрєєвої засуджувався, а курс на перебудову проголошувався незмінним.

Фактично після публікації цього матеріалу, автором якого вважається Олександр Яковлєв, критика Сталіна у пресі тільки посилилася, а політичні реформи почали готуватися більш швидкими темпами.

Андрєєва зайнялася політикою, очоливши товариство "Єдність – за ленінізм та комуністичні ідеали", а в 1991 році – Всесоюзну комуністичну партію більшовиків, яка так і не була зареєстрована. Ніякої серйозної ролі в політичному житті ні сама Андрєєва, ні її організації більше не зіграли.

Ніна Андрєєва vkpb-skb.ru

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